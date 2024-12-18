Лазерный "Тризуб" против самолетов РФ: как Украина может использовать новейшее оружие

Украина может очередной раз доказать миру, что разрабатывает самую эффективную военную технику, но есть определенные вопросы к "Тризубу".

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Командующий Сил беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский, объявил о наличии у Вооруженных сил Украины уникальной лазерной системы под названием "Тризуб", которой можно сбивать самолеты. Фокус оценил ее возможности по сравнению с зарубежными аналогами.

Лазерное оружие уже давно перешло из разряда научно-фантастических во вполне реальные, им уже могут похвастаться передовые страны, такие как США, Великобритания, Израиль, Южная Корея. Лазеры считаются перспективным средством борьбы, в первую очередь, против беспилотных летательных средств, однако Вадим Сухаревский заявил, что "Тризуб" способен сбивать самолеты, да еще и на высоте более 2 километров, что вызывает определенные вопросы. Возможно, глава СБС имел в виду дроны самолетного типа.

Лазерное оружие должно быть эффективным против БПЛА (иллюстративное изображение)) Фото: Lockheed Martin

Чем на практике является лазерное оружие? Это система, которая создает направленный лазерный луч для поражения цели. Слабые модели предназначены только для ослепления камер и датчиков врага, тогда как сильные могут буквально прожигать корпус, крылья, лопасти двигателя или другие важные элементы воздушного средства. Эти уязвимые части есть у ударных "Шахедов", разведывательных "Орланов" и других российских беспилотников, но с пилотируемыми боевыми самолетами ситуация сложнее.

Чтобы лазер эффективно поражал цель, нужно, чтобы он мог точно фокусировать луч на цели, которая движется с большой скоростью. Это довольно сложная задача, которая требует автоматической системы наведения.

Британский комплекс DragonFire имеет мощность 50 кВт и должен прожигать и разрушать конструкцию цели, возможно, даже вызывать детонацию боеголовки. Дальность работы оружия засекречена, однако в Минобороны утверждают, что оно способно поражать любую цель в пределах прямой видимости, то есть можно предположить: несколько километров. Кроме того, DragonFire обладает высокой точностью и способна попасть в монету с расстояния 1 километр.

Лазерный комплекс DragonFire британской разработки DragonFire Фото: Минобороны Великобритании

Можно предположить, что украинский "Тризуб" имеет не меньшую мощность и точность, если способен вывести из строя самолет (пилотируемый или беспилотный) на высоте 2 км. Возникает вопрос, стоит ли отождествлять заявленную высоту "Тризуба" с его дальностью поражения. Если это именно дальность, то предполагается, что цель должна находиться прямо над излучателем. Если же речь только о максимальной высоте цели, которая находится под определенным углом к лазерному комплексу, то по теореме Пифагора дальность будет больше.

В любом случае, 2 км — значительное достижение для лазерного оружия. В этом плане "Тризуб" можно сравнить с прототипом от Rheinmetall мощностью 50 кВт, который во время испытаний в 2012 году с расстояния 1,24 мили (около 2 км) за несколько секунд поразил группу дронов-мишеней, очевидно, небольших. Дальнейшее оружие именно этой разработки неизвестно, одна в сентябре появилась информация, что Rheinmetall заключила соглашение с европейским производителем ракет MBDA о совместной разработке лазерной системы для кораблей до 2030 года.

Например, американская система AN/SEQ-3 (LaWS) официально имеет эффективную дальность поражения 1,6 км при мощности в 50 кВт. Это уже имеющееся лазерное оружие, которое установлено на военные корабли США.

Лазерная система AN/SEQ-3 (LaWS) на корабле ВМС США Фото: Википедия

В первую очередь лазерные комплексы начали устанавливать на корабли из-за довольно больших размеров и потребности в значительном количестве энергии. Вероятно, Украина может установить "Тризуб" на одно из своих судов, чтобы сбивать "Шахеды" или другие вражеские дроны, которые запускают из Крыма в Одессу.

Но значительно большей польза будет, если установить лазерный комплекс на сухопутную мобильную платформу. Прецеденты в мире уже есть — армия США имеет системы DE M-SHORAD мощностью 50 кВт, установленные на бронетранспортеры Stryker. В 2024 году четыре таких комплекса отправили тестировать на Ближний Восток. К сожалению, военные отметили, что использовать лазерное оружие на транспортном средстве в полевых условиях очень трудно из-за высокой теплоотдачи, поломок машины, большого количества электроники, которую надо обслуживать.

БТР Stryker с лазерной системой DE M-SHORAD Фото: Leonardo DRS

Кроме того, эффективность таких систем ПВО очень зависит от погодных условий. Облака, высокая влажность, дождь, снег, пылевые бури и подобное снижают видимость, а вместе с тем мешают лучу достичь цели.

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