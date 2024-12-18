Генерируют энергию и водород: необычные солнечные панели работают благодаря свету и воде

Инновационная конструкция оборудования использует экономичные, легко изготавливаемые фотоэлектрические материалы для производства чистого водорода и кислорода при помощи солнечного света и воды.

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Компания SunHydrogen продемонстрировала в действии технологию добычи зеленого водорода в коммерчески значимом масштабе 1 кв м. Об этом сообщает издание globenewswire.com.

За последний год компания SunHydrogen быстро внедрила новую методологию, которая интегрирует солнечные элементы в устройства по производству зеленого водорода. Инновационная конструкция оборудования использует экономичные, легко изготавливаемые фотоэлектрические материалы для производства чистого водорода и кислорода при помощи солнечного света и воды.

В октябре 2024 года SunHydrogen сообщила, что ее водородные модули площадью 100 кв. см, изготовленные в сотрудничестве с CTF Solar, продемонстрировали эффективность преобразования солнечной энергии в водород в размере 10,8% на научно-исследовательском объекте Honda в Японии. После такого успеха компания разработала прототип площадью 1 кв. м и 11 декабря 2024 года успешно продемонстрировала производство водорода при отрицательных температурах за пределами лаборатории SunHydrogen в Коралвилле (США).

Солнечная водородная панель площадью 1 кв. м явно доказывает, что технологию можно масштабировать. Производитель планирует и в дальнейшем постоянно совершенствовать технологию, используя более экономичные материалы без ущерба для эффективности и масштабирование ее до 25 кв. м и больше.

Также в этом году SunHydrogen заключила соглашения о совместной разработке с Honda R&D Co. и CTF Solar GmbH, присоединилась к Texas Hydrogen Alliance, чтобы внедрять инновационные проекты, направленные на генерирование зеленого водорода.

Ране мы писали, как определить и отремонтировать поломки самому, если солнечные батареи перестали работать. Домашние солнечные электростанции могут вдруг перестать генерировать чистую энергию, либо делать это неэффективно. Причина может быть в поломке инвертора. В таком случае стоит предпринять несколько шагов.