Генерують енергію і водень: незвичайні сонячні панелі працюють завдяки світлу і воді

Інноваційна конструкція обладнання використовує економічні фотоелектричні матеріали, що легко виготовляються, для виробництва чистого водню та кисню за допомогою сонячного світла і води.

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Компанія SunHydrogen продемонструвала в дії технологію видобутку зеленого водню в комерційно значущому масштабі 1 кв м. Про це повідомляє видання globenewswire.com.

За останній рік компанія SunHydrogen швидко впровадила нову методологію, яка інтегрує сонячні елементи в пристрої з виробництва зеленого водню. Інноваційна конструкція обладнання використовує економічні фотоелектричні матеріали, що легко виготовляються, для виробництва чистого водню і кисню за допомогою сонячного світла і води.

У жовтні 2024 року SunHydrogen повідомила, що її водневі модулі площею 100 кв. см, виготовлені у співпраці з CTF Solar, продемонстрували ефективність перетворення сонячної енергії на водень у розмірі 10,8% на науково-дослідному об'єкті Honda в Японії. Після такого успіху компанія розробила прототип площею 1 кв. м і 11 грудня 2024 року успішно продемонструвала виробництво водню за мінусових температур за межами лабораторії SunHydrogen у Коралвіллі (США).

Сонячна воднева панель площею 1 кв. м явно доводить, що технологію можна масштабувати. Виробник планує й надалі постійно вдосконалювати технологію, використовуючи більш економічні матеріали без шкоди для ефективності та масштабування її до 25 кв. м і більше.

Також цього року SunHydrogen уклала угоди про спільну розробку з Honda R&D Co. і CTF Solar GmbH, долучилася до Texas Hydrogen Alliance, щоб впроваджувати інноваційні проєкти, спрямовані на генерування зеленого водню.

Раніше ми писали, як визначити і відремонтувати поломки самому, якщо сонячні батареї перестали працювати. Домашні сонячні електростанції можуть раптом перестати генерувати чисту енергію, або робити це неефективно. Причина може бути в поломці інвертора. У такому разі варто зробити кілька кроків.