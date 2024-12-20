Новая система "запирает" углерод в океане и производит зеленый водород: как это работает

Процесс Equatic начинается с закачивания морской воды в электролизер, работающий на возобновляемых источниках энергии, таких как ветер или солнце.

Related video

Многообещающая инновация появилась у стартапа Equatic из Лос-Анджелеса, который утверждает, что его система удаления углерода из океана не только улавливает углерод, но и производит зеленый водород — подход двойного назначения, привлекающий большое внимание. Об этом пишет Interesting Engineering.

По мере обострения климатического кризиса ученые все чаще обращаются к технологиям удаления углерода, чтобы сдержать опасное повышение температуры.

Как это работает

Процесс Equatic начинается с закачивания морской воды в электролизер, работающий на возобновляемых источниках энергии, таких как ветер или солнце. Электролизер разделяет воду на водород, кислород, кислоту и щелочную суспензию.

Щелочная суспензия захватывает атмосферный CO2, преобразуя его в стабильные бикарбонаты и карбонаты, которые выбрасываются обратно в океан. Поток кислотных отходов нейтрализуется камнями перед сбросом, что обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду.

Примечательно, что в технологии используется кислородно-селективный анод, что устраняет необходимость опреснения морской воды, которое часто требуется в подобных процессах для предотвращения образования вредного газообразного хлора.

По словам старшего научного сотрудника и соучредителя компании Equatic Синя Чена, этот прорыв позволяет осуществлять прямой электролиз сырой морской воды — "святой Грааль" для электрохимиков.

Equatic масштабирует свою технологию с помощью пилотных установок в Лос-Анджелесе и Сингапуре, каждая из которых удаляет 30-40 тонн CO2 в год. Компания строит более крупный завод в Сингапуре, способный улавливать 4000 тонн CO2 и производить 100 тонн водорода в год. Коммерческий завод в Квебеке, запланированный на 2026 год, нацелен на удаление более 100 000 тонн CO2 в год.

Компания подвергается пристальному вниманию из-за своего энергопотребления и воздействия на окружающую среду. Масштабная переработка морской воды — 350 тонн на каждую тонну удаленного CO2 — вызывает опасения по поводу нарушения морских экосистем. Критики предупреждают о потенциальных зонах "мертвой воды" и утверждают, что масштабное удаление морского CO2 может поставить под угрозу продовольственную безопасность и биоразнообразие.

Дебаты по поводу удаления углерода из океана

Сторонники Equatic указывают на огромный потенциал хранения океанов, которые естественным образом поглощают 25% мировых выбросов CO2. Они утверждают, что удаление морского углерода может дополнить методы на суше, требуя при этом меньше инфраструктуры.

Однако скептики остаются неубежденными. Экологические группы, такие как Центр международного экологического права, предупреждают о рисках для химии океана и экосистем. Ученый-океанист Джеймс Керри утверждает, что даже передовые океанические технологии могут играть лишь незначительную роль в сокращении глобальных выбросов.

Equatic утверждает, что ее процесс является экологически безопасным, соответствует мировым стандартам и проводит постоянный мониторинг. Компания также планирует исследования морской экосистемы для будущих проектов.

Ранее Фокус писал о том, что врожденные способности Земли утеряны: растения и леса разучились поглощать и хранить углерод.