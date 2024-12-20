Нова система "замикає" вуглець в океані та виробляє зелений водень: як це працює

Процес Equatic починається із закачування морської води в електролізер, що працює на поновлюваних джерелах енергії, таких як вітер або сонце.

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Багатообіцяюча інновація з'явилася у стартапу Equatic з Лос-Анджелеса, який стверджує, що його система видалення вуглецю з океану не тільки вловлює вуглець, а й виробляє зелений водень — підхід подвійного призначення, що привертає велику увагу. Про це пише Interesting Engineering.

У міру загострення кліматичної кризи вчені все частіше звертаються до технологій видалення вуглецю, щоб стримати небезпечне підвищення температури.

Як це працює

Процес Equatic починається із закачування морської води в електролізер, що працює на поновлюваних джерелах енергії, таких як вітер або сонце. Електролізер розділяє воду на водень, кисень, кислоту і лужну суспензію.

Лужна суспензія захоплює атмосферний CO2, перетворюючи його на стабільні бікарбонати і карбонати, які викидаються назад в океан. Потік кислотних відходів нейтралізується камінням перед скиданням, що забезпечує мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Примітно, що в технології використовується киснево-селективний анод, що усуває необхідність опріснення морської води, яке часто потрібне в таких процесах для запобігання утворенню шкідливого газоподібного хлору.

За словами старшого наукового співробітника і співзасновника компанії Equatic Синя Чена, цей прорив дає змогу здійснювати прямий електроліз сирої морської води — "святий Грааль" для електрохіміків.

Equatic масштабує свою технологію за допомогою пілотних установок у Лос-Анджелесі та Сінгапурі, кожна з яких видаляє 30-40 тонн CO2 на рік. Компанія будує більший завод у Сінгапурі, здатний уловлювати 4000 тонн CO2 і виробляти 100 тонн водню на рік. Комерційний завод у Квебеку, запланований на 2026 рік, націлений на видалення понад 100 000 тонн CO2 на рік.

Компанія піддається пильній увазі через своє енергоспоживання і вплив на навколишнє середовище. Масштабна переробка морської води — 350 тонн на кожну тонну видаленого CO2 — викликає побоювання з приводу порушення морських екосистем. Критики попереджають про потенційні зони "мертвої води" і стверджують, що масштабне видалення морського CO2 може поставити під загрозу продовольчу безпеку і біорізноманіття.

Дебати з приводу видалення вуглецю з океану

Прихильники Equatic вказують на величезний потенціал зберігання океанів, які природним чином поглинають 25% світових викидів CO2. Вони стверджують, що видалення морського вуглецю може доповнити методи на суші, вимагаючи при цьому менше інфраструктури.

Однак скептики залишаються непереконаними. Екологічні групи, такі як Центр міжнародного екологічного права, попереджають про ризики для хімії океану та екосистем. Вчений-океаніст Джеймс Керрі стверджує, що навіть передові океанічні технології можуть відігравати лише незначну роль у скороченні глобальних викидів.

Equatic стверджує, що її процес є екологічно безпечним, відповідає світовим стандартам і проводить постійний моніторинг. Компанія також планує дослідження морської екосистеми для майбутніх проєктів.

Раніше Фокус писав про те, що вроджені здібності Землі загублені: рослини і ліси розучилися поглинати і зберігати вуглець.