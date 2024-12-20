Скоро появится ноутбук-гармошка от Lenovo: что известно о необычном устройстве

Детали о "раскладном ноутбуке" только что просочились в сеть: он будет оснащен обычным дисплеем, способным увеличиваться в два раза.

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Lenovo уже некоторое время работает над концепцией ноутбука с разворачивающимся дисплеем, но китайская компания, наконец, собирается представить потребительскую модель в следующем месяце на выставке CES 2025. Об этом пишет Tom's Guide.

Согласно изображениям, которыми поделился известный инсайдер Эван Бласс, грядущий ThinkBook Plus будет оснащен обычным дисплеем, способным разворачиваться до такой степени, что у вас будет два экрана, сложенных друг на друга. Если это правда, мне это кажется более изящным решением, чем складные два дисплея Lenovo Yoga Book 9i.

Конечно, это всего лишь утечка, поэтому мы не можем быть на 100% уверены, что это официально произойдет, но фотографии, которыми поделился Бласс (в своем ограниченном профиле X и в течение ограниченного времени на Substack), определенно кажутся правдой.

Маркетинговые изображения показывают ноутбук в обычном режиме с немного более высоким дисплеем, а также развернутый с видеозвонком в верхней части дисплея и открытой презентационной площадкой на нижнем ярусе. Последнее изображение показывает ноутбук спереди и сзади с развернутым экраном. На этот раз наверху у него слайдовая палуба, а внизу — текстовый процессор.

Как механизм работает на практике, нам будет интересно узнать, если он дебютирует на выставке CES в январе, но предыдущие концепции заставили нас беспокоиться о долговечности установки. Хотя здорово иметь возможность расширить дисплей нажатием кнопки, любые движущиеся части подвержены ударам и толчкам, которые случаются при использовании повседневной техники, такой как ноутбук, в мире.

Пока неизвестны размеры ThinkBook Plus шестого поколения, но если он будет близок к концепции Lenovo с MWC 2023, это может быть 12,7-дюймовый дисплей, способный расширяться вверх до 15,3-дюймового дисплея — с соотношением сторон 8:9. По сути, это два дисплея 16:9, поставленных друг на друга.

Lenovo не чужда странным экспериментам с дисплеями. На MWC этого года мой коллега Джейсон Инглэнд лично познакомился с концептом ноутбука ThinkBook Transparent Display Laptop Concept — экраном ноутбука, через который можно смотреть.

Теперь, когда появились складные телефоны, очки XR становятся хорошими, и, ну, мы только что говорили о прозрачном дисплее в стиле научной фантастики, я уверен, что эти просочившиеся изображения указывают на то, что вскоре появится реальный продукт. Дизайн ноутбука всегда может выиграть от небольшой встряски, и эта идея сворачивания от Lenovo меня очень воодушевила всеми возможными применениями.

Ранее мы писали о том, что Китай останется без ноутбуков, т.к. США обновили ограничения на экспорт ИИ-чипов. США ужесточили экспортные ограничения передовых процессоров в КНР, и теперь в страну нельзя экспортировать ноутбуки, содержащие такие процессоры.