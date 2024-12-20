Скоро з'явиться ноутбук-гармошка від Lenovo: що відомо про незвичайний пристрій

Деталі про "розкладний ноутбук" щойно просочилися в мережу: він буде оснащений звичайним дисплеєм, здатним збільшуватися вдвічі.

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Lenovo вже деякий час працює над концепцією ноутбука з дисплеєм, що розгортається, але китайська компанія, нарешті, збирається представити споживчу модель наступного місяця на виставці CES 2025. Про це пише Tom's Guide.

Згідно із зображеннями, якими поділився відомий інсайдер Еван Бласс, прийдешній ThinkBook Plus буде оснащений звичайним дисплеєм, здатним розгортатися до такої міри, що у вас буде два екрани, складених один на одного. Якщо це правда, мені це здається більш витонченим рішенням, ніж складні два дисплеї Lenovo Yoga Book 9i.

Звичайно, це всього лише витік, тому ми не можемо бути на 100% впевнені, що це офіційно станеться, але фото, якими поділився Бласс (у своєму обмеженому профілі X і протягом обмеженого часу на Substack), безумовно, здаються правдою.

Маркетингові зображення показують ноутбук у звичайному режимі з трохи вищим дисплеєм, а також розгорнутий з відеодзвінком у верхній частині дисплея і відкритим презентаційним майданчиком на нижньому ярусі. Останнє зображення показує ноутбук спереду і ззаду з розгорнутим екраном. Цього разу нагорі у нього слайдова палуба, а внизу — текстовий процесор.

Як механізм працює на практиці, нам буде цікаво дізнатися, якщо він дебютує на виставці CES у січні, але попередні концепції змусили нас турбуватися про довговічність установки. Хоча здорово мати можливість розширити дисплей натисканням кнопки, будь-які рухомі частини схильні до ударів і поштовхів, які трапляються під час використання повсякденної техніки, як-от ноутбук, у світі.

Поки невідомі розміри ThinkBook Plus шостого покоління, але якщо він буде близький до концепції Lenovo з MWC 2023, це може бути 12,7-дюймовий дисплей, здатний розширюватися вгору до 15,3-дюймового дисплея — зі співвідношенням сторін 8:9. По суті, це два дисплеї 16:9, поставлених один на одного.

Lenovo не цурається дивних експериментів із дисплеями. На MWC цього року мій колега Джейсон Інгленд особисто познайомився з концептом ноутбука ThinkBook Transparent Display Laptop Concept — екраном ноутбука, через який можна дивитися.

Тепер, коли з'явилися складні телефони, окуляри XR стають хорошими, і, ну, ми тільки що говорили про прозорий дисплей у стилі наукової фантастики, я впевнений, що ці зображення, що просочилися, вказують на те, що незабаром з'явиться реальний продукт. Дизайн ноутбука завжди може виграти від невеликого струсу, і ця ідея згортання від Lenovo мене дуже надихнула всіма можливими застосуваннями.

Раніше ми писали про те, що Китай залишиться без ноутбуків, оскільки США оновили обмеження на експорт ШІ-чипів. США посилили експортні обмеження передових процесорів у КНР, і тепер у країну не можна експортувати ноутбуки, що містять такі процесори.