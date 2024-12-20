Топ-5 лучших смартфонов 2024: названы самые популярные и производительные модели (видео)

В рейтинг издания Android Authority попали такие аппараты, как Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro XL и OnePlus 12.

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Издание Android Authority протестировало в течение 2024 года более 40 смартфонов. Эксперты оценивали их производительность, работу аккумулятора и показатели зарядки, а также проводили субъективный анализ фотографий, дизайна оборудования, программного обеспечения, политик обновления и многого другого. В итоге они выбрали пятерку лучших.

Google Pixel 9 Pro

Смартфон от компании Google, Pixel 9 Pro, набрал наибольшее количество баллов в номинации "Смартфон года по версии редакции" за 2024 год.

Тестировщики отметили его впечатляющие функции на базе искусственного интеллекта, превосходное качество сборки, гибкие, эффективные камеры, надежное обновление ПО.

"Имея идентичные размеры с обычным Pixel 9, он сохраняет те же характеристики, что и гораздо более крупная модель XL, плюс 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти и чипсет Tensor G4", — написали авторы материала.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Этот смартфон потерял полбалла из-за повышения цены на 100 долларов и некоторых постоянных проблем с камерами. Но такие опции, как чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и совершенно новая титановая рамка сделали его фаворитом редакторов издания Android Authority. Также состоялся дебют Galaxy AI, который добавил реальную ценность пользовательскому опыту.

Тестировщикам понравились мощные, гибкие камеры (основная 200 МП, 5-кратный телеобъектив 50 МП, 3-кратный телеобъектив 10 МП и сверхширокоугольная 12 МП), своевременные обновления ПО, яркий плоский дисплей на 2600 нит, функции ИИ, аккумулятор емкостью 5000 мАч, усовершенствованная испарительная камера охлаждения, до 1 ТБ хранилища UFS 4.0 и 12 ГБ оперативной памяти, функционал ProVisual Engine, предлагающий инструменты на базе ИИ для фото- и видеосъемки.

iPhone 16 Pro

Этому смартфону занизили оценки из-за задержки выхода Apple Intelligence. Тем не менее, iPhone 16 Pro, имеющий удачную iOS 18, кнопку действия и хороший дизайн, оказался на третьем месте.

"Бронзовая медаль iPhone 16 Pro — напоминание о том, насколько мощным по-прежнему остается главный конкурент Android", — написали редакторы.

iPhone 16 Pro предлагает 6,3-дюймовый дисплей с ультратонкими рамками. Он оснащен модернизированной сверхширокоугольной камерой 48 МП, 5-кратным оптическим зумом на телеобъективе и новой сенсорной кнопкой спуска затвора для фотографирования. Благодаря более быстрому чипу, оптимизированному для ИИ, смартфон обеспечивает высокую производительность.

Google Pixel 9 Pro XL

2024 год стал знаменательным для линейки Google Pixel, со значительным ростом доли рынка, отмечает СМИ.

Что качается смартфона Google Pixel 9 Pro XL, получившего четвертое место в рейтинге, то он предлагает 6,8-дюймовый дисплей, самую большую батарею в семействе Pixel, и проводную зарядку мощностью 37 Вт. В остальном Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL имеют практически одинаковые аппаратные и программные функции, предоставляя пользователям возможность выбора между размерами дисплея и топовым оборудованием.

OnePlus 12

OnePlus 12 стал первым телефоном в плоском корпусе, который вошел в пятерку лучших списка "Выбор редакции" по итогам года с момента выхода OnePlus 7T в далеком 2019 году, отметили редакторы. Телефон Pro-класса без Pro в названии, OnePlus 12 предложил пользователям мощность высокого уровня и быструю зарядку, при этом уступая многим своим конкурентам в цене.

Смартфон предлагает новейшие и лучшие технологии, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и проводную зарядку мощностью 80 Вт, камеры Hasselblad следующего поколения и многое другое.

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