Топ 5 найкращих смартфонів 2024 року: названо найпопулярніші та найпродуктивніші моделі (відео)

У рейтинг видання Android Authority потрапили такі апарати, як Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro XL і OnePlus 12.

Related video

Видання Android Authority протестувало протягом 2024 року понад 40 смартфонів. Експерти оцінювали їхню продуктивність, роботу акумулятора та показники заряджання, а також проводили суб'єктивний аналіз фотографій, дизайну обладнання, програмного забезпечення, політик оновлення та багато чого іншого. У підсумку вони обрали п'ятірку найкращих.

Google Pixel 9 Pro

Смартфон від компанії Google, Pixel 9 Pro, набрав найбільшу кількість балів у номінації "Смартфон року за версією редакції" за 2024 рік.

Тестувальники відзначили його вражаючі функції на базі штучного інтелекту, чудову якість збірки, гнучкі, ефективні камери, надійне оновлення ПЗ.

"Маючи ідентичні розміри зі звичайним Pixel 9, він зберігає ті самі характеристики, що й набагато більша модель XL, плюс 16 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ вбудованої пам'яті та чипсет Tensor G4", — написали автори матеріалу.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Цей смартфон втратив півбала через підвищення ціни на 100 доларів і деякі постійні проблеми з камерами. Але такі опції, як чипсет Snapdragon 8 Gen 3 та абсолютно нова титанова рамка зробили його фаворитом редакторів видання Android Authority. Також відбувся дебют Galaxy AI, який додав реальну цінність користувацькому досвіду.

Тестувальникам сподобалися потужні, гнучкі камери (основна 200 МП, 5-кратний телеоб'єктив 50 МП, 3-кратний телеоб'єктив 10 МП та надширококутна 12 МП), вчасні оновлення ПЗ, яскравий плоский дисплей на 2600 ніт, функції ШІ, акумулятор ємністю 5000 мАг, вдосконалена випарна камера охолодження, до 1 ТБ сховища UFS 4.0 та 12 ГБ оперативної пам'яті, функціонал ProVisual Engine, що пропонує інструменти на базі ШІ для фото- та відеозйомки.

iPhone 16 Pro

Цьому смартфону занизили оцінки через затримку виходу Apple Intelligence. Проте iPhone 16 Pro, що має вдалу iOS 18, кнопку дії та хороший дизайн, опинився на третьому місці.

"Бронзова медаль iPhone 16 Pro — нагадування про те, наскільки потужним, як і раніше, залишається головний конкурент Android", — написали редактори.

iPhone 16 Pro пропонує 6,3-дюймовий дисплей з ультратонкими рамками. Він оснащений модернізованою надширококутною камерою 48 МП, 5-кратним оптичним зумом на телеоб'єктиві та новою сенсорною кнопкою спуску затвора для фотографування. Завдяки швидшому чипу, оптимізованому для ШІ, смартфон забезпечує високу продуктивність.

Google Pixel 9 Pro XL

2024 рік став знаменним для лінійки Google Pixel, зі значним зростанням частки ринку, зазначає ЗМІ.

Що стосується смартфона Google Pixel 9 Pro XL, який отримав четверте місце в рейтингу, то він пропонує 6,8-дюймовий дисплей, найбільшу батарею в сімействі Pixel, і дротову зарядку потужністю 37 Вт. В іншому Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL мають практично однакові апаратні та програмні функції, надаючи користувачам можливість вибору між розмірами дисплея і топовим обладнанням.

OnePlus 12

OnePlus 12 став першим телефоном у плоскому корпусі, який увійшов у п'ятірку найкращих списку "Вибір редакції" за підсумками року з моменту виходу OnePlus 7T у далекому 2019 році, зазначили редактори. Телефон Pro-класу без Pro в назві, OnePlus 12 запропонував користувачам потужність високого рівня і швидку зарядку, при цьому поступаючись багатьом своїм конкурентам у ціні.

Смартфон пропонує новітні та найкращі технології, включно з процесором Snapdragon 8 Gen 3, бездротову зарядку потужністю 50 Вт і дротову зарядку потужністю 80 Вт, камери Hasselblad наступного покоління та багато іншого.

Раніше ми писали, що старі мобільні телефони допоможуть розбагатіти. Експерт у сфері мобільної техніки Бен Вуд назвав 10 найцінніших старих телефонів, серед яких Motorola 8000X, Nokia N950, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design, які коштують від 125 до 12 532 доларів.