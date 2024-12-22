Известный бренд снизил скорость быструю зарядки, и это к лучшему: зачем так сделали

Смартфону требуется 50 минут, чтобы заполниться от зарядного устройства SuperVOOC мощностью 80 Вт.

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OPPO снижает скорость зарядки SuperVOOC. Об этом пишет Android Authority.

SuperVOOC когда-то был одним из самых быстрых вариантов зарядки, но нынешний показатель зарядки OPPO Find X8 Pro кажется положительно "вялым" по сравнению с примерно 27 минутами для OPPO Find X7 Ultra.

Find X7 Ultra прошлого года достиг максимума в 38,4 °C, в то время как немного меньший X8 Pro достиг всего 35,7 °C. Это может показаться не такой уж большой разницей, но постепенное приближение к (или превышение) 40 °C экспоненциально ухудшает долгосрочное состояние батареи.

Недостатком Find X8 Pro является то, что он едва достигает своей пиковой потенциальной мощности зарядки, проводя всего минуту на уровне 70 Вт, прежде чем упасть и оставаться значительно ниже 40 Вт — гораздо более распространенного уровня мощности.

Кстати, это изменение также делает Find X8 Pro намного лучше, чем спорная зарядка 37 Вт у Google Pixel 9 Pro XL и 45 Вт у Samsung Galaxy S24 Ultra, которые работают с максимальными температурами 41,8 °C и 39,2 °C соответственно (хотя средние температуры все довольно схожи). Они также заряжаются дольше — 77 и 62 минуты каждый, хотя ключевые времена до 50% и 75% емкости аккумулятора находятся в пределах нескольких минут друг от друга и Find X8 Pro.

Последняя итерация SuperVOOC может показаться в некоторых отношениях понижением, она все еще быстрее заряжается и холоднее, чем основные западные бренды. В сочетании с другими опциями аккумулятора ColorOS 15, которые включают интеллектуальную зарядку свыше 80%, которая работает очень похоже на адаптивную зарядку Google, и переключатель предела заряда 80%, становится ясно, что долгосрочное состояние аккумулятора выходит на передний план, перезарядка как можно быстрее — действительно удобный для потребителя шаг.

К сожалению, OPPO на самом деле не может помочь с молниеносной зарядкой. Find X8 Pro предлагает опцию "Smart Rapid Charging", которая, как утверждается, заряжает быстрее за счет более высоких температур, но это все равно не возвращает телефон в соответствие с предыдущими версиями.

При включении этого режима Find X8 Pro полностью заряжается немного быстрее за 48 минут, но профиль питания идентичен. Пиковые температуры составили практически неизменные 36,1 °C.

В ходе тестов с использованием официальных вилок SuperVOOC 80 Вт и 100 Вт не удалось поддерживать пиковую мощность дольше. Возможно, режим по умолчанию будет более агрессивно снижать зарядку в более теплых условиях, но это означало бы, что примерно 50-минутное время зарядки — это максимально возможное время для этого телефона. Еще больше раздражает то, что кабели 5 А, которые поставлялись с Find X7 Ultra и X6 Pro, ограничивали устройство всего 3 А/25 Вт, хотя они отлично работали на других телефонах OPPO, пишет СМИ.

Полная зарядка менее чем за 30 минут — это роскошь, но вряд ли она необходима, за исключением очень редких случаев. Возможность достичь 75% заряда менее чем за 35 минут и полной зарядки примерно за 50 минут — это достаточно быстро, особенно в сочетании с невероятно долгим временем автономной работы телефона.

Хотя возможно, что OPPO использует более дешевую батарею в модели этого года, более низкие температуры в конечном итоге обеспечивают длительный срок службы батареи. Кроме того, X8 Pro остается более холодным и быстрым, чем многие другие флагманы на рынке, особенно от Apple, Google и Samsung.

В целом, OPPO проделала здесь довольно солидную работу, но есть некоторые придирки к кабелям из-за своего фирменного стандарта и глупого выбора связать себя с USB-A. Все равно радует показатель 60 Вт+ USB PD, как на таких телефонах, как ASUS ROG Phone 9, но этот подход к SuperVOOC тоже неплохой ход. Однако поклонники быстрой зарядки SuperVOOC, несомненно, будут разочарованы гораздо более медленным временем зарядки. Возможно, OPPO приберегает свои молниеносно быстрые возможности для китайского Find X8 Ultra.

Напомним, ранее сообщалось, какие смартфоны Samsung дольше всего держат заряд батареи. В пятерку лучших телефонов с производительными аккумуляторами вошли Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+ и Galaxy A72.

Эксперты также назвали 5 факторов, которые "убивают" аккумулятор смартфона, отметив, что срок службы батареи можно продлить, если следовать простым правилам, однако со временем ее емкость все равно уменьшиться.