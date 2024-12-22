Відомий бренд знизив швидкість швидкої зарядки, і це на краще: навіщо так зробили

Смартфону потрібно 50 хвилин, щоб заповнитися від зарядного пристрою SuperVOOC потужністю 80 Вт.

Related video

OPPO знижує швидкість зарядки SuperVOOC. Про це пише Android Authority.

SuperVOOC колись був одним із найшвидших варіантів заряджання, але нинішній показник заряджання OPPO Find X8 Pro видається позитивно "млявим" порівняно з приблизно 27 хвилинами для OPPO Find X7 Ultra.

Find X7 Ultra минулого року досяг максимуму в 38,4 °C, тоді як трохи менший X8 Pro досяг усього 35,7 °C. Це може здатися не такою вже й великою різницею, але поступове наближення до (або перевищення) 40 °C експоненціально погіршує довгостроковий стан батареї.

Недоліком Find X8 Pro є те, що він ледве досягає своєї пікової потенційної потужності заряджання, проводячи лише хвилину на рівні 70 Вт, перш ніж впасти та залишатися значно нижчим за 40 Вт — набагато поширенішого рівня потужності.

До речі, ця зміна також робить Find X8 Pro набагато кращою, ніж спірна зарядка 37 Вт у Google Pixel 9 Pro XL та 45 Вт у Samsung Galaxy S24 Ultra, які працюють із максимальними температурами 41,8 °C та 39,2 °C відповідно (хоча середні температури все доволі схожі). Вони також заряджаються довше — 77 і 62 хвилини кожен, хоча ключові часи до 50% і 75% ємності акумулятора перебувають у межах кількох хвилин один від одного та Find X8 Pro.

Остання ітерація SuperVOOC може здатися в деяких відношеннях зниженням, вона все ще швидше заряджається і холодніше, ніж основні західні бренди. У поєднанні з іншими опціями акумулятора ColorOS 15, які включають інтелектуальне заряджання понад 80%, що працює дуже схоже на адаптивне заряджання Google, і перемикач межі заряду 80%, стає зрозумілим, що довгостроковий стан акумулятора виходить на передній план, перезарядка якнайшвидше — справді зручний для споживача крок.

На жаль, OPPO насправді не може допомогти з блискавичною зарядкою. Find X8 Pro пропонує опцію "Smart Rapid Charging", яка, як стверджується, заряджає швидше завдяки більш високим температурам, але це все одно не повертає телефон у відповідність з попередніми версіями.

При включенні цього режиму Find X8 Pro повністю заряджається трохи швидше за 48 хвилин, але профіль живлення ідентичний. Пікові температури склали практично незмінні 36,1 °C.

Під час тестів з використанням офіційних вилок SuperVOOC 80 Вт і 100 Вт не вдалося підтримувати пікову потужність довше. Можливо, режим за замовчуванням буде агресивніше знижувати зарядку в більш теплих умовах, але це означало б, що приблизно 50-хвилинний час зарядки — це максимально можливий час для цього телефону. Ще більше дратує те, що кабелі 5 А, які поставлялися з Find X7 Ultra і X6 Pro, обмежували пристрій лише 3 А/25 Вт, хоча вони відмінно працювали на інших телефонах OPPO, пише ЗМІ.

Повна зарядка менш ніж за 30 хвилин — це розкіш, але навряд чи вона необхідна, за винятком дуже рідкісних випадків. Можливість досягти 75% заряду менш ніж за 35 хвилин і повного заряджання приблизно за 50 хвилин — це доволі швидко, особливо в поєднанні з неймовірно довгим часом автономної роботи телефона.

Хоча можливо, що OPPO використовує дешевшу батарею в моделі цього року, більш низькі температури зрештою забезпечують тривалий термін служби батареї. Крім того, X8 Pro залишається більш холодним і швидким, ніж багато інших флагманів на ринку, особливо від Apple, Google і Samsung.

Загалом OPPO виконала тут досить солідну роботу, але є деякі причіпки до кабелів через свій фірмовий стандарт і дурний вибір пов'язати себе з USB-A. Все одно радує показник 60 Вт+ USB PD, як на таких телефонах, як ASUS ROG Phone 9, але цей підхід до SuperVOOC теж непоганий хід. Однак шанувальники швидкої зарядки SuperVOOC, безсумнівно, будуть розчаровані набагато повільнішим часом зарядки. Можливо, OPPO приберігає свої блискавично швидкі можливості для китайського Find X8 Ultra.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які смартфони Samsung найдовше тримають заряд батареї. До п'ятірки найкращих телефонів із продуктивними акумуляторами увійшли Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy A15 LTE, Galaxy M51, Galaxy S23+ і Galaxy A72.

Експерти також назвали 5 чинників, які "вбивають" акумулятор смартфона, зазначивши, що термін служби батареї можна подовжити, якщо слідувати простим правилам, проте з часом її ємність все одно зменшитися.