Продлит срок службы батареи в 14 раз: представлен необычный чехол для продукта Apple

Новый водонепроницаемый чехол для AirTag позволит забыть о ежегодной замене батарейки-таблетки, утверждает производитель.

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Компания ElevationLab представила чехол для трекера Apple AirTag под названием TimeCapsule, который, как утверждается, может продлить срок службы батареи в 14 раз. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Обычно AirTags требуют ежегодной замены батарейки, что особенно неудобно для людей, которым нужно управлять множеством трекеров одновременно. В ElevationLab утверждают, что чехол TimeCapsule позволит забыть об этой проблеме на 10 лет.

Чехол для трекера AirTag Фото: ElevationLab

Чтобы подключить гаджет, нужно снять заднюю пластину AirTag и батарейку-таблетку CR2032, после чего установить AirTag на контакты TimeCapsule. Далее в чехол необходимо добавить две батарейки AA (не входят в комплект) и закрутить его.

Чехол для трекера AirTag Фото: ElevationLab

"Теперь у вас в 14 раз больше энергии", — отметил производитель.

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По данным компании, TimeCapsule походит для отслеживания транспортных средств, прицепов, мотоциклов, багажа, сумок для фотоаппаратов, рюкзаков, каноэ, снегоходов, ящиков для инструментов и прочих объектов. Он полностью водонепроницаем, что позволяет ему работать в любых условиях.

Напомним, модель и инфлюенсер Кэрол Леккер из Бразилии рассказала своим поклонникам, что установила Apple AirTag в машине своего парня и начала следить за его передвижениями.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин жаловался, что некие диверсанты устанавливают на автотранспорт российских военнослужащих маячки, напоминающие трекеры AirTag.