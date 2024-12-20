Збільшить термін служби батареї в 14 разів: представлено незвичайний чохол для продукту Apple

Новий водонепроникний чохол для AirTag дозволить забути про щорічну заміну батарейки-таблетки, стверджує виробник.

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Компанія ElevationLab представила чохол для трекера Apple AirTag під назвою TimeCapsule, який, як стверджується, може продовжити термін служби батареї в 14 разів. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Зазвичай AirTags вимагають щорічної заміни батарейки, що особливо незручно для людей, яким потрібно керувати безліччю трекерів одночасно. У ElevationLab стверджують, що чохол TimeCapsule дасть змогу забути про цю проблему на 10 років.

Чохол для трекера AirTag Фото: ElevationLab

Щоб під'єднати гаджет, потрібно зняти задню пластину AirTag і батарейку-таблетку CR2032, після чого встановити AirTag на контакти TimeCapsule. Далі в чохол необхідно додати дві батарейки AA (не входять до комплекту) і закрутити його.

Чохол для трекера AirTag Фото: ElevationLab

"Тепер у вас у 14 разів більше енергії", — зазначив виробник.

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За даними компанії, TimeCapsule підходить для відстеження транспортних засобів, причепів, мотоциклів, багажу, сумок для фотоапаратів, рюкзаків, каное, снігоходів, ящиків для інструментів та інших об'єктів. Він повністю водонепроникний, що дає змогу йому працювати в будь-яких умовах.

Нагадаємо, модель та інфлюенсерка Керол Леккер із Бразилії розповіла своїм прихильникам, що встановила Apple AirTag у машині свого хлопця і почала стежити за його пересуваннями.

Раніше ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін скаржився, що якісь диверсанти встановлюють на автотранспорт російських військовослужбовців маячки, що нагадують трекери AirTag.