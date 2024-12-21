За месяц до официальных продаж: магазин случайно отправил геймеру видеокарту Intel (фото)

Житель Германии за месяц до официального релиза оказался владельцем новенькой видеокарты Arc B570. Он тут же протестировал ее на своем "железе".

Related video

Немецкий ритейлер Mindfactory, открыв предварительные заказы на видеокарту ASRock Challenger Arc B570, случайно отправил ее одному покупателю раньше официального релиза, который намечен на середину января 2025 года. Об оплошности продавца сообщил один из участников форума PC Games Hardware.

Важно

Самый быстрый в мире процессор: Intel выпустил мощный Core i9-14900KS

Владелец карты установил драйверы вручную через диспетчер устройств Windows, не обращая на многочисленные ошибки. В итоге система распознала карту как старшую модель Arc B580 с 10 ГБ VRAM и 15 Xe-ядер, хотя по спецификациям у B570 их должно быть 18.

Тесты показали, что видеокарта потребляет 10 Вт в режиме. Хотя в играх производительность не измерялась, при World of Warcraft Classic и Deus Ex карта показала стабильную работу, похвастался ее владелец.

Карта также отлично справилась с работой нескольких мониторов, и поддержка AMD FreeSync тоже работала.

Отметим, Arc B570 позиционируется как бюджетное решение в сегменте видеокарт и, по предварительным оценкам, будет сопоставима по производительности с RX 6600 XT или Arc A770. При этом предложит обновленную архитектуру и поддержку таких технологий, как XeSS Frame Generation.

Рекомендованная Intel цена на карту Arc B580 для рынка США составляет 249 долларов. Стартовая цена ее младшей сестры Arc B570 запланирована в 219 долларов.

Напомним, в мае процессоры Apple M4 стали лидерами в тестах одноядерной продуктивности сервиса Geekbench, набрав 3800 баллов. Судя по этим показателям, они смогли превзойти флагманские процессоры Intel Core i9-14900KS.

Перед этим пользователи начали жаловаться на нестабильную работу высокопроизводительных процессоров Intel Core i9-13900K, Core i9-14900K, Core i7-13700K, Core i7-14700K. Они сбоили как в ходе игр, так и при разных вычислительных нагрузках.