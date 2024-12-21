За місяць до офіційних продажів: магазин випадково відправив геймеру відеокарту Intel (фото)

Житель Німеччини за місяць до офіційного релізу виявився власником новенької відеокарти Arc B570. Він одразу ж протестував її на своєму "залізі".

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Німецький ритейлер Mindfactory, відкривши попередні замовлення на відеокарту ASRock Challenger Arc B570, випадково відправив її одному покупцю раніше за офіційний реліз, який заплановано на середину січня 2025 року. Про помилку продавця повідомив один з учасників форуму PC Games Hardware.

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Власник карти встановив драйвери вручну через диспетчер пристроїв Windows, не звертаючи уваги на численні помилки. У підсумку система розпізнала карту як старшу модель Arc B580 з 10 ГБ VRAM і 15 Xe-ядер, хоча за специфікаціями у B570 їх має бути 18.

Тести показали, що відеокарта споживає 10 Вт у режимі. Хоча в іграх продуктивність не вимірювалася, під час World of Warcraft Classic і Deus Ex карта показала стабільну роботу, похвалився її власник.

Карта також відмінно впоралася з роботою декількох моніторів, і підтримка AMD FreeSync теж працювала.

Зазначимо, Arc B570 позиціонується як бюджетне рішення в сегменті відеокарт і, за попередніми оцінками, буде порівнянна за продуктивністю з RX 6600 XT або Arc A770. При цьому пропонує оновлену архітектуру і підтримку таких технологій, як XeSS Frame Generation.

Рекомендована Intel ціна на карту Arc B580 для ринку США становить 249 доларів. Стартова ціна її молодшої сестри Arc B570 запланована у 219 доларів.

Нагадаємо, у травні процесори Apple M4 стали лідерами в тестах одноядерної продуктивності сервісу Geekbench, набравши 3800 балів. Судячи з цих показників, вони змогли перевершити флагманські процесори Intel Core i9-14900KS.

Перед цим користувачі почали скаржитися на нестабільну роботу високопродуктивних процесорів Intel Core i9-13900K, Core i9-14900K, Core i7-13700K, Core i7-14700K. Вони збоїли як під час ігор, так і при різних обчислювальних навантаженнях.