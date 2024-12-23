Оживут комплексно: Минюст о предоставлении услуг без госреестров и об их восстановлении (видео)

Государственные реестры Министерства юстиции оживут не по очереди, а в комплексе, пояснил представитель ведомства. Чиновник назвал услуги, которые могут получить люди даже при неработающих реестрах.

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Украинцы и дальше могут получать ряд государственных услуг, которые предоставляют службы и ведомства, связанные с государственными реестрами Министерства юстиции (Минюста). Начиная с пятницы 20 декабря работники учреждений получили инструкции относительно того, как помогать гражданам на основе бумажных документов. О ходе восстановления госреестров, поврежденных во время кбератки РФ, первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко рассказал в эфире телемарафона.

Кибератака РФ — представитель Минюста о взломе госреестров см. с 11:25

Кучерявенко пояснил, что россияне атаковали все базы данных, которыми занимается Минюст, и "в той или иной форме были повреждены все реестры". На сегодня специалисты работают в двух направлениях — восстановление реестров и восстановление предоставления услуг. Некоторые услуги уже предоставляются на основе документов в бумажном виде, и соответствующие инструкции получили работники разных служб и ведомств.

Какие услуги предоставляются людям, пока восстанавливается работа госреестров:

регистрация актов гражданского состояния;

регистрация имущественных прав;

действия государственной исполнительной службы;

нотариальные действия.

"Надо иметь в виду, что все, что касается возможности проведения тех или иных действий на основании бумажных носителей, это, безусловно, осуществляется и на это можно рассчитывать и такие услуги получать", — заявил представитель Минюста.

Кибератака РФ — детали

В эфире также прозвучало описание процедуры восстановления госреестров, которые, по словам Кучерявенко, не потеряны, поскольку были резервные копии. Чиновник пояснил, что на сегодня, по состоянию на четвертый день после кибератаки РФ, проверили инфраструктуру госреестров (то есть работу серверов и хранилищ данных). Во вторник, 24 декабря, состоится следующий этап — "валидация резервных копий и прогнозируется начало восстановления согласно плану".

"Платформы уже сформированы и начинается непосредственно их наполнение. Резервные копии у Министерства юстиции есть. Ни одна информация не потеряна. Министерство юстиции работает в режиме 24/7", — подчеркнул чиновник.

Кучерявенко пояснил, что невозможно восстановить работу отдельных реестров, поскольку они связаны друг с другом. Поэтому порядок восстановления будет следующим:

единый реестр доверенностей; реестр специальных бланков нотариальных документов; наследственный реестр; государственный реестр актов гражданского состояния; единый государственный реестр; государственный реестр прав собственности.

"Надо иметь в виду, что нет чисто функциональных возможностей запускать через эти реестры поочередно, потому что они связаны друг с другом и должны ожить в комплексе", — подытожил чиновник.

Отметим, Фокус писал, что 19 декабря состоялась кибератака РФ, в результате которой перестал работать сайт Минюста и получили повреждения государственные реестры. В министерстве подтвердили атаку и заверили, что справятся с восстановлением в течение одной-двух недель. В то же время российские хакеры заявили, что не просто повредили базы данных, а полностью их уничтожили, в том числе — резервные копии.

Напоминаем, 23 декабря нардеп Александр Федиенко рассказал, как российские киберпреступники могли проникнуть в защищенную государственную базу данных.