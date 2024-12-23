Оживуть комплексно: Мін'юст про надання послуг без держреєстрів і про їхнє відновлення (відео)

Державні реєстри Міністерва юстиції оживуть не по черзі, а в комплексі, пояснив представник відомства. Посадовець назвав послуги, які можуть отримати люди навіть за неактивних реєстрів.

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Українці й надалі можуть отримувати низку державних послуг, які надають служби та відомства, пов'язані з державними реєстрами Міністерства юстиції (Мін'юсту). Починаючи з п'ятниці 20 грудня, працівники установ отримали інструкції щодо того, як допомагати громадянам на основі паперових документів. Про перебіг відновлення держреєстрів, пошкоджених під час кбератки РФ, перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко розповів в ефірі телемарафону.

Кібератака РФ - представник Мін'юсту про злам держреєстрів див. з 11:25

Кучерявенко пояснив, що росіяни атакували усі бази даних, якими опікується Мін'юст, і "в тій чи іншій формі були ушкоджені всі реєстри". На сьогодні фахівці працюють у двох напрямах — відновлення реєстрів та відновлення надання послуг. Деякі послуги вже надаються на основі документів у паперовому вигляді — відповідні інструкції отримали працівники різних служб та відомств.

Які послуги надаються людям, поки відновлюється робота держреєстрів:

реєстрація актів громадського стану;

реєстрація майнових прав;

дії державної виконавчої служби;

нотаріальні дії.

"Треба мати на увазі, що все, що стосується можливості проведення тих чи інших дій на підставі паперових носіїв, це, безумовно, здійснюється і на це можна розраховувати і такі послуги отримувати", — заявив представник Мін'юсту.

Кібератака РФ — деталі

В ефірі також пролунав опис процедури відновлення держреєстрів, які, зі слів Кучерявенка, не втрачені, оскільки були резервні копії. Посадовець пояснив, що на сьогодні, станом на четвертий день після кібератаки РФ, провели перевірку інфраструктури держреєстрів (тобто роботу серверів та сховищ даних). У вівторок, 24 грудня, відбудеться наступний етап — "валідація резервних копій та прогнозується початок відновлення згідно з узгодженим планом".

"Платформи вже сформовані і починається безпосередньо їхнє наповнення. Резервні копії у Міністерства юстиції є. Жодна інформація не втрачена. Міністерство юстиції працює в режимі 24/7", — наголосив чиновник.

Кучерявенко пояснив, що неможливо відновити роботу окремих реєстрів, оскільки вони пов'язані один з одним. Тому порядок відновлення буде наступним:

єдиний реєстр довіреностей; реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; спадковий реєстр; державний реєстр актів цивільного стану; єдиний державний реєстр; державний реєстр речових прав.

"Треба мати на увазі, що немає чисто функціональних можливостей запускати через ці реєстри почергово, бо вони пов'язані одне з одним і мають ожити в комплексі", — підсумував посадовець.

Зазначимо, Фокус писав, що 19 грудня відбулася кібератака РФ, внаслідок якої перестав працювати сайт Мін'юсту та було пошкоджено державні реєстри. У міністерстві підтвердили атаку і запевнили, що впораються з відновлення протягом одного-двох тижнів. Водночас російські хакери заявили, що не просто пошкодили бази даних, а повністю їх знищили, зокрема — резервні копії.

Нагадуємо, 23 грудня нардеп Олександр Федієнко розповів, як російські кіберзлочинці могли проникнути в захищену державну базу даних.