Топ-5 трендов, изменивших смартфоны в уходящем 2024 году: что было интересного (видео)

Эти изменения позволили складным телефонам стать чем-то большим, чем просто новыми устройствами.

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Согласно данным IDC, в 2024 году рынок складных телефонов вырос примерно на 38%. Тем не менее, это составляет лишь около общего 2% рынка смартфонов. Несмотря на то, что складные телефоны являются нишевым сегментом, они привлекли больше внимания потребителей и средств массовой информации.

В этом году в этом сегменте произошли улучшения — новые форм-факторы, более доступные устройства и лучшее удобство использования, — что способствовало росту. Дальнейшее повышение долговечности и более оптимизированные приложения являются стимула для развития ниши в 2025 году, пишет Android Police.

Выход за рамки "раскладушки"

Раньше складные телефоны представляли собой устройства в форме "раскладушки". Этот удобный и знакомый форм-фактор сохраняется в современных складных устройствах, таких как Samsung Galaxy Z Flip 6. Этот фундаментальный дизайн восходит к концу 90-х, когда мобильные телефоны действительно стали популярными.

Теперь, с такими устройствами, как Z Flip 6, любители старой школы и новички могут использовать ретро с современными возможностями и усовершенствованиями. В 2024 году все больше производителей приступили к разработке экспериментальных складных форм-факторов. К ним относятся раскладушки с большими дисплеями, такие как Motorola Razr+.

Есть также складные книжные модели, которые открываются, открывая большой экран. К ним относятся Samsung Galaxy Z Fold 6 и Google Pixel 9 Pro Fold, первый продукт Google на рынке складных устройств. Есть экстремальные идеи, такие как тройные устройства, которые, разворачиваясь, становятся почти похожими на планшеты.

Менее дорогие опции

Как и StarTAC в 90-х, современные складные устройства, как правило, были дорогими. Однако в 2024 году начали появляться более доступные варианты. Motorola доказала, что достойные складные телефоны не обязательно должны иметь флагманскую цену, выпустив такие модели, как Motorola Razr (2024), бюджетную версию Razr+, которая продается по цене около 500 долларов.

Эти более дешевые модели предлагают компромиссы по сравнению с более дорогими моделями, такими как OnePlus Open, фаворит Android Police. Компромиссы — это то, чего хочется: менее мощные процессоры, камеры с более низкой производительностью и меньшее количество наворотов. Хотя эти компромиссы могут отпугнуть покупателей премиум-класса, во всем мире существует огромный рынок, помимо флагманских телефонов.

Повышение долговечности и водостойкости

Ранние складные телефоны часто были хрупкими, с легко царапавшимися экранами и плохо сконструированными петлями. В 2024 году производители уделяют больше внимания долговечности, в том числе водонепроницаемости. Эти усовершенствования сделали складные устройства более практичными.

Некоторые новые складные устройства получили отличные оценки IP. Например, Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и Google Pixel Fold имеют рейтинг IP8, что означает, что они могут выдерживать погружение под воду на срок до 30 минут. Однако в 2025 году было бы здорово увидеть, как производители предлагают по-настоящему прочные, но изящные складные устройства, для которых не требуются чехлы и защитные пленки. Эти аксессуары защищают телефон, но ухудшают его эстетику.

Приложения стали лучше

Точно так же, как приложения для Android подвергались критике за плохую оптимизацию планшетов, то же самое можно сказать и о складных устройствах. Приложения, которые не предназначены для адаптации к уникальному соотношению экрана складных устройств, могут вызывать неловкие ощущения. Однако появились более эффективные инструменты, помогающие разработчикам приложений Android создавать адаптивный пользовательский интерфейс, который автоматически оптимизируется для различных форм-факторов. Потоковые приложения, такие как Netflix и YouTube, лучше оптимизированы для складных устройств. Что касается производительности, Microsoft Office и Google Workspace уже давно настраивают свои макеты для лучшей адаптируемости. Другие достижения включают улучшенные возможности разделения экрана для поддержки одновременного запуска двух приложений. С другой стороны, некоторые игры, такие как Stardew Valley, и банковские приложения, такие как Chase и Capital One, подверглись критике за неоптимизированный складной интерфейс.

Складной смартфон Фото: techadvisor.com

Растущий интерес потребителей

Складные телефоны привлекли больше внимания средств массовой информации и, как следствие, потребительского интереса в 2024 году. Простой поиск в Интернете показывает, что эти устройства освещаются в СМИ больше, чем в предыдущие годы. Повышенное внимание помогло складным устройствам приблизиться к массовому внедрению.

Вышеупомянутое увеличение продаж также является показателем того, что потребители обращают на это внимание. Выпуск Google Pixel 9 Pro Fold в 2024 году ознаменовал выход Google на рынок складных устройств и помог узаконить эту категорию. Некоторые складные модели, такие как Samsung Galaxy Z Flip 6, получили широкую похвалу, и категория складных устройств стала восприниматься как нечто большее, чем просто диковинка.

Одна вещь, которая может сильно разжечь рынок складных телефонов, — это фактор Apple. Если бы Apple выпустила складной телефон с великолепным дизайном, влияние было бы огромным. По слухам, это может произойти в ближайшие несколько лет. Как пользователи Android, мы, возможно, не всегда это замечаем, но Apple обладает непревзойденным крутым фактором. Куда идет Apple, туда идет и рынок. В дополнение к фактору Apple, постоянное улучшение долговечности, технологии экрана и программного обеспечения сделает складные устройства более распространенными. Вероятно, появятся более доступные модели, что расширит привлекательность этой категории для новой аудитории. Оптимизация приложений по-прежнему будет в центре внимания, а разработчики будут работать над использованием уникальных возможностей складных устройств. На данный момент о долгосрочных результатах этого сегмента можно только догадываться, но, похоже, он не исчезнет в ближайшее время.

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