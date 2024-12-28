Топ-5 трендів, які змінили смартфони 2024 року, що минає: що було цікавого (відео)

Ці зміни дали змогу складним телефонам стати чимось більшим, ніж просто новими пристроями.

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Згідно з даними IDC, у 2024 році ринок складних телефонів зріс приблизно на 38%. Проте, це становить лише близько загального 2% ринку смартфонів. Незважаючи на те, що складні телефони є нішевим сегментом, вони привернули більше уваги споживачів і засобів масової інформації.

Цього року в цьому сегменті відбулися поліпшення — нові форм-фактори, більш доступні пристрої та краща зручність використання, — що сприяло зростанню. Подальше підвищення довговічності та більш оптимізовані додатки є стимулом для розвитку ніші у 2025 році, пише Android Police.

Вихід за рамки "розкладачки"

Раніше складні телефони являли собою пристрої у формі "розкладачки". Цей зручний і знайомий форм-фактор зберігається в сучасних складних пристроях, таких як Samsung Galaxy Z Flip 6. Цей фундаментальний дизайн сходить до кінця 90-х, коли мобільні телефони дійсно стали популярними.

Тепер, з такими пристроями, як Z Flip 6, любителі старої школи і новачки можуть використовувати ретро з сучасними можливостями і вдосконаленнями. У 2024 році дедалі більше виробників розпочали розробку експериментальних складних форм-факторів. До них належать розкладачки з великими дисплеями, такі як Motorola Razr+.

Є також складні книжкові моделі, які відкриваються, відкриваючи великий екран. До них належать Samsung Galaxy Z Fold 6 і Google Pixel 9 Pro Fold, перший продукт Google на ринку складних пристроїв. Є екстремальні ідеї, такі як потрійні пристрої, які, розгортаючись, стають майже схожими на планшети.

Менш дорогі опції

Як і StarTAC у 90-х, сучасні складні пристрої, як правило, були дорогими. Однак у 2024 році почали з'являтися більш доступні варіанти. Motorola довела, що гідні складні телефони не обов'язково повинні мати флагманську ціну, випустивши такі моделі, як Motorola Razr (2024), бюджетну версію Razr+, яка продається за ціною близько 500 доларів.

Ці дешевші моделі пропонують компроміси порівняно з дорожчими моделями, такими як OnePlus Open, фаворит Android Police. Компроміси — це те, чого хочеться: менш потужні процесори, камери з нижчою продуктивністю та менша кількість наворотів. Хоча ці компроміси можуть відлякати покупців преміум-класу, у всьому світі існує величезний ринок, крім флагманських телефонів.

Підвищення довговічності та водостійкості

Ранні складні телефони часто були крихкими, з екранами, що легко дряпалися, і погано сконструйованими петлями. У 2024 році виробники приділяють більше уваги довговічності, зокрема водонепроникності. Ці удосконалення зробили складні пристрої більш практичними.

Деякі нові складні пристрої отримали відмінні оцінки IP. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 і Google Pixel Fold мають рейтинг IP8, що означає, що вони можуть витримувати занурення під воду на термін до 30 хвилин. Однак у 2025 році було б чудово побачити, як виробники пропонують по-справжньому міцні, але витончені складні пристрої, для яких не потрібні чохли і захисні плівки. Ці аксесуари захищають телефон, але погіршують його естетику.

Додатки стали кращими

Точно так само, як додатки для Android піддавалися критиці за погану оптимізацію планшетів, те ж саме можна сказати і про складні пристрої. Додатки, які не призначені для адаптації до унікального співвідношення екрану складних пристроїв, можуть викликати незручні відчуття. Однак з'явилися більш ефективні інструменти, що допомагають розробникам додатків Android створювати адаптивний користувальницький інтерфейс, який автоматично оптимізується для різних форм-факторів. Потокові додатки, такі як Netflix і YouTube, краще оптимізовані для складних пристроїв. Що стосується продуктивності, Microsoft Office і Google Workspace вже давно налаштовують свої макети для кращої адаптованості. Інші досягнення включають поліпшені можливості поділу екрана для підтримки одночасного запуску двох додатків. З іншого боку, деякі ігри, як-от Stardew Valley, і банківські додатки, як-от Chase і Capital One, зазнали критики за неоптимізований складний інтерфейс.

Складаний смартфон Фото: techadvisor.com

Зростаючий інтерес споживачів

Складні телефони привернули більше уваги засобів масової інформації та, як наслідок, споживчого інтересу у 2024 році. Простий пошук в Інтернеті показує, що ці пристрої висвітлюються в ЗМІ більше, ніж у попередні роки. Підвищена увага допомогла складним пристроям наблизитися до масового впровадження.

Вищезазначене збільшення продажів також є показником того, що споживачі звертають на це увагу. Випуск Google Pixel 9 Pro Fold у 2024 році ознаменував вихід Google на ринок складних пристроїв і допоміг узаконити цю категорію. Деякі складні моделі, як-от Samsung Galaxy Z Flip 6, отримали широку похвалу, і категорію складних пристроїв стали сприймати як щось більше, ніж просто дивина.

Одна річ, яка може сильно розпалити ринок складних телефонів, — це фактор Apple. Якби Apple випустила складаний телефон із чудовим дизайном, вплив був би величезним. За чутками, це може статися в найближчі кілька років. Як користувачі Android, ми, можливо, не завжди це помічаємо, але Apple володіє неперевершеним крутим фактором. Куди йде Apple, туди йде і ринок. На додаток до фактора Apple, постійне поліпшення довговічності, технології екрана та програмного забезпечення зробить складні пристрої більш поширеними. Ймовірно, з'являться більш доступні моделі, що розширить привабливість цієї категорії для нової аудиторії. Оптимізація застосунків, як і раніше, буде в центрі уваги, а розробники працюватимуть над використанням унікальних можливостей складних пристроїв. Наразі про довгострокові результати цього сегмента можна тільки здогадуватися, але, схоже, він не зникне найближчим часом.

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