Батарейка-таблетка будет питать сложный модуль месяцами без подзарядки: как она работает

Плата Sparsh имеет различные компоненты, включая датчики движения, цифровой микрофон, модуль Bluetooth Low-Energy (BLE) и многое другое.

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Компания Ambient Scientific представила модуль искусственного интеллекта (ИИ) — плату Sparsh, работающую от батарейки-таблетки, что делает ее пригодной для широкого спектра ИИ-приложений на устройствах. Об этом сообщает СМИ interestingengineering.com.

Плата Sparsh имеет различные компоненты, включая датчики движения, цифровой микрофон, модуль Bluetooth Low-Energy (BLE) и многое другое. Это делает ее мощным инструментом для разработчиков, желающих быстро создавать прототипы ИИ-приложений, работающих от батарей.

Традиционные микроконтроллеры (MCU) часто требуют компромисса между производительностью и энергоэффективностью. Однако внедрение их низкопотребляющего процессора GPX10 AI знаменует собой новое направление в отрасли, использующее передовую технологию аналоговых вычислений в памяти. Это позволяет разработчикам создавать приложения ИИ, не жертвуя временем работы батареи или производительностью, что делает технологию универсальной и гибкой для различных целей.

Ambient Scientific также предоставляет комплексный программный стек, который оптимизирует процесс разработки приложений ИИ. Стек поддерживает известные фреймворки, такие как TensorFlow и Keras, а также собственный компилятор, разработанный для поддержки почти всех основных типов нейронных сетей. Кроме того, разработчики могут получить доступ к образцам приложений и алгоритмов ИИ, что позволяет им начинать создавать проекты практически сразу после загрузки AmbiSense SDK.

Спектр приложений, исследуемых с помощью платы Sparsh, распространяется на множество секторов, включая предиктивное обслуживание, медицинские устройства с поддержкой ИИ, носимые устройства и игрушки с голосовым управлением.

Процессор GPX10 является лучшим выбором для постоянно включенных встроенных приложений ИИ, особенно для чувствительных к питанию периферийных устройств. Благодаря десяти ядрам DigAn AI, интегрированной системе на кристалле (SoC), которая включает в себя аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со сверхнизким энергопотреблением, пользовательской SRAM и поддержке различных периферийных устройств, GPX10 рекламируется как очень гибкое решение для требований периферийного ИИ.

Архитектура GPX10 специально создана для выполнения функций нейронной сети, оптимизируя как энергопотребление, так и программируемость. Такой акцент на дизайне обеспечивает большую адаптивность в приложениях, требующих ИИ на устройстве. Комплект разработки программного обеспечения включает инструменты, которые позволяют пользователям создавать приложения ИИ с использованием популярных фреймворков, предлагая компилятор и набор обучающих инструментов для упрощения процесса разработки.

Ambient Scientific продемонстрирует модуль Sparsh на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

Ранее мы писали о смартфонах с ИИ-функциями, которые так и не появились в 2024 году. В 2024 был целый ряд смартфонов, предположительно работающих с ИИ, такими, как Apple Intelligence, однако пока ни одна попытка не увенчалась успехом.