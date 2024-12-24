Батарейка-таблетка живитиме складний модуль місяцями без підзарядки: як вона працює

Плата Sparsh має різні компоненти, включно з датчиками руху, цифровим мікрофоном, модулем Bluetooth Low-Energy (BLE) і багато іншого.

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Компанія Ambient Scientific представила модуль штучного інтелекту (ШІ) — плату Sparsh, що працює від батарейки-таблетки, що робить її придатною для широкого спектра ШІ-додатків на пристроях. Про це повідомляє ЗМІ interestingengineering.com.

Плата Sparsh має різні компоненти, включно з датчиками руху, цифровим мікрофоном, модулем Bluetooth Low-Energy (BLE) та багато іншого. Це робить її потужним інструментом для розробників, які бажають швидко створювати прототипи ШІ-додатків, що працюють від батарей.

Традиційні мікроконтролери (MCU) часто вимагають компромісу між продуктивністю та енергоефективністю. Однак впровадження їхнього процесора GPX10 AI з низьким споживанням енергії знаменує собою новий напрямок у галузі, що використовує передову технологію аналогових обчислень у пам'яті. Це дає змогу розробникам створювати застосунки ШІ, не жертвуючи часом роботи батареї або продуктивністю, що робить технологію універсальною і гнучкою для різних цілей.

Ambient Scientific також надає комплексний програмний стек, який оптимізує процес розроблення додатків ШІ. Стек підтримує відомі фреймворки, такі як TensorFlow і Keras, а також власний компілятор, розроблений для підтримки майже всіх основних типів нейронних мереж. Крім того, розробники можуть отримати доступ до зразків застосунків і алгоритмів ШІ, що дає їм змогу починати створювати проєкти практично відразу після завантаження AmbiSense SDK.

Спектр застосунків, досліджуваних за допомогою плати Sparsh, поширюється на безліч секторів, включно з інтелектуальним обслуговуванням, медичними пристроями з підтримкою ШІ, пристроями, що носяться, та іграшками з голосовим управлінням.

Процесор GPX10 є найкращим вибором для постійно увімкнених вбудованих додатків ШІ, особливо для чутливих до живлення периферійних пристроїв. Завдяки десяти ядрам DigAn AI, інтегрованій системі на кристалі (SoC), що містить аналого-цифровий перетворювач (АЦП) з наднизьким енергоспоживанням, призначеній для користувача SRAM і підтримці різних периферійних пристроїв, GPX10 рекламується як дуже гнучке рішення для вимог периферійного ШІ.

Архітектура GPX10 спеціально створена для виконання функцій нейронної мережі, оптимізуючи як енергоспоживання, так і програмованість. Такий акцент на дизайні забезпечує більшу адаптивність у додатках, що вимагають ШІ на пристрої. Комплект розробки програмного забезпечення містить інструменти, які дають змогу користувачам створювати застосунки ШІ з використанням популярних фреймворків, пропонуючи компілятор і набір навчальних інструментів для спрощення процесу розробки.

Ambient Scientific продемонструє модуль Sparsh на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі.

Раніше ми писали про смартфони з АІ-функціями, які так і не з'явилися у 2024 році. У 2024 році була ціла низка смартфонів, які, ймовірно, працюють зі ШІ, такими, як Apple Intelligence, проте поки жодна спроба не увінчалася успіхом.