Смартфони з ШІ-функціями, які так і не з'явилися у 2024 році

У 2024 році була ціла низка смартфонів, які, ймовірно, працюють зі ШІ, такими, як Apple Intelligence, проте поки жодна спроба не увінчалася успіхом.

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Смартфони з ШІ поки що не з'явилися достатньою мірою. Нові пристрої схожі на набір слабо пов'язаних між собою технічних демонстрацій. Про це пише The Verge.

Прямо зараз ШІ на телефоні може допомогти написати і переписати електронного листа, щоб він звучав більш професійно, або відреагувати на текст за допомогою емодзі диско-голуба. Є ШІ для перекладу телефонних дзвінків, який працює і насправді досить непоганий. І є ШІ, який може перетворити красиву картинку їжі на щось жахливе. ШІ на телефонах пропонує один дивний трюк за іншим: іноді кумедний, іноді цікавий, але навряд чи це зміна платформи.

Які смартфони з ШІ мали вийти у 2024 році

Усі основні виробники телефонів причетні до проблеми. Samsung відкрила рік випуском Galaxy S24 у січні, заявивши "Galaxy AI вже тут". Звичайно, анонсовані пристрої — це хороші смартфони, і вони працюють на суміші моделей Samsung і Gemini Nano від Google.

Імовірно, вони можуть допомогти прибрати відволікаючі фактори з фотографій. Функція живого перекладача для телефонних дзвінків може стати в пригоді, наприклад, для бронювання столика в ресторані.

Пізніше у 2024 році осінній сезон обладнання настав завчасно з появою Pixels зі штучним інтелектом. За останні кілька років Google активно використовувала штучний інтелект у своїх телефонах, але штучний інтелект Gemini від компанії присутній абсолютно скрізь у серії Pixel 9.

У верхній частині застосунку погоди є зведення, новий застосунок, що зберігає і позначає знімки екрана за допомогою штучного інтелекту, новий помічник за замовчуванням на базі штучного інтелекту і безліч інструментів для створення зображень на основі штучного інтелекту — від дурних до справді тривожних.

І останнє, але не менш важливе: у вересні вийшов iPhone, "створений для Apple Intelligence". Функції ШІ нарешті з'явилися наприкінці жовтня з iOS 18.1. І якщо хтось чекав, затамувавши подих, це перше оновлення, ймовірно, було не надто вражаючим.

Прямо зараз Apple Intelligence охоплює зведення для сповіщень і листів, інструменти для зміни стилю листа і новий яскравий користувацький інтерфейс для Siri.

Зведення сповіщень можуть бути корисними, але зазвичай вони просто кумедні. Інструменти для письма на цьому етапі є стандартними, і Siri, по суті, є тим самим помічником, що й раніше.

Непростий рік для ШІ

Це стосується не тільки телефонів; це складний момент для ШІ загалом. ШІ — це або величезна бульбашка, яка ось-ось лопне, або за кілька місяців перетвориться на диво. ШІ нав'язується з усіх боків: спливає в результатах пошуку Google, ховається в кожному продукті Meta, вітає на ім'я в застосунку Spotify.

Siri справді може стати більш корисною з оновленням Apple Intelligence цієї весни, що дасть їй змогу виконувати дії в додатках через App Intents. Розробники зможуть виводити на поверхню певні дії так, що вони будуть доступні на системному рівні для Siri. Google, схоже, готує схожу структуру в Android 16, яка може допомогти подолати розрив між Gemini та окремими додатками без необхідності для додатків цілого розширення.

Проблема в тому, що після цілого року нібито революційного ШІ на мобільних пристроях, який не приніс нічого. Справжні смартфони з ШІ мають з'явитися досить скоро — перш ніж колективне терпіння почне вичерпуватися.

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