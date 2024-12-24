Смартфоны с ИИ-функциями, которые так и не появились в 2024 году

В 2024 был целый ряд смартфонов, предположительно работающих с ИИ, такими, как Apple Intelligence, однако пока ни одна попытка не увенчалась успехом.

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Смартфоны с ИИ пока не появились в достаточной мере. Новые устройства похожи на набор слабо связанных между собой технических демонстраций. Об этом пишет The Verge.

Прямо сейчас ИИ на телефоне может помочь написать и переписать электронное письмо, чтобы оно звучало более профессионально, или отреагировать на текст с помощью эмодзи диско-голубя. Есть ИИ для перевода телефонных звонков, который работает и на самом деле довольно неплох. И есть ИИ, который может превратить красивую картинку еды во что-то ужасающее. ИИ на телефонах предлагает один странный трюк за другим: иногда забавный, иногда интересный, но вряд ли это смена платформы.

Какие смартфоны с ИИ должны были выйти в 2024 году

Все основные производители телефонов причастны к проблеме. Samsung открыла год выпуском Galaxy S24 в январе, заявив "Galaxy AI уже здесь". Конечно, анонсированные устройства — это хорошие смартфоны, и они работают на смеси моделей Samsung и Gemini Nano от Google.

Предположительно, они могут помочь убрать отвлекающие факторы с фотографий. Функция живого переводчика для телефонных звонков может пригодиться, например, для бронирования столика в ресторане.

Позже в 2024 году осенний сезон оборудования наступил раньше времени с появлением Pixels с искусственным интеллектом. За последние пару лет Google активно использовала искусственный интеллект в своих телефонах, но искусственный интеллект Gemini от компании присутствует абсолютно везде в серии Pixel 9.

В верхней части приложения погоды есть сводка, новое приложение, которое сохраняет и помечает снимки экрана с помощью искусственного интеллекта, новый помощник по умолчанию на базе искусственного интеллекта и множество инструментов для создания изображений на основе искусственного интеллекта — от глупых до действительно тревожных.

И последнее, но не менее важное: в сентябре вышел iPhone, "созданный для Apple Intelligence". Функции ИИ наконец появились в конце октября с iOS 18.1. И если кто-то ждал, затаив дыхание, это первое обновление, вероятно, было не слишком впечатляющим.

Прямо сейчас Apple Intelligence включает в себя сводки для уведомлений и писем, инструменты для изменения стиля письма и новый яркий пользовательский интерфейс для Siri.

Сводки уведомлений могут быть полезны, но обычно они просто забавны. Инструменты для письма на данном этапе являются стандартными, и Siri по сути является тем же помощником, что и раньше.

Непростой год для ИИ

Это касается не только телефонов; это сложный момент для ИИ в целом. ИИ — это либо огромный пузырь, который вот-вот лопнет, либо через несколько месяцев превратится в чудо. ИИ навязывается со всех сторон: всплывает в результатах поиска Google, таится в каждом продукте Meta, приветствует по имени в приложении Spotify.

Siri действительно может стать более полезной с обновлением Apple Intelligence этой весной, что позволит ей выполнять действия в приложениях через App Intents. Разработчики смогут выводить на поверхность определенные действия так, что они будут доступны на системном уровне для Siri. Google, похоже, готовит похожую структуру в Android 16, которая может помочь преодолеть разрыв между Gemini и отдельными приложениями без необходимости для приложений целого расширения.

Проблема в том, что после целого года якобы революционного ИИ на мобильных устройствах, который не принес ничего. Настоящие смартфоны с ИИ должны появиться довольно скоро — прежде, чем коллективное терпение начнет иссякать.

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