В разговоре с чат-ботом нельзя раскрывать свои секреты по телефону, потому что кто-то в компании OpenAI может о них узнать, считают блогеры.

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Чат-бот от OpenAI на базе искусственного интеллекта (ИИ) уже давно доступен в текстовой форме и даже в виде голосового бота внутри приложения, но теперь ему можно позвонить. Об этом пишет The Sun.

Стоит набрать 1-800-ChatGPT (или 1-800-242-8478), и оператор соединит с ИИ, говорящим человеческим голосом. Блогерам показалось в какой-то момент, что это реальный человек. Его выдает лишь чрезмерная оптимистичность для того, кто целый день отвечает на глупые вопросы, но в остальном он звучал убедительно.

Звонок начинается с предупреждения о том, что разговор может быть прослушан в целях безопасности. Блогер сначала спросил ChatGPT, каково это — быть номером телефона, и в чем его главное преимущество по сравнению с простыми текстовыми сообщениями.

"Люди задают мне самые разные вопросы по телефону", — сказал ChatGPT. — "Это варьируется от технической поддержки и установки напоминаний до ответов на простые вопросы".

Женский голос сказал, что "некоторые люди даже практикуют языки", а затем похвасталась, что она может говорить на французском, китайском, финском и даже на суахили.

"Телефонный номер делает меня более доступным", — пояснил ChatGPT. — "Особенно для тех, кому удобнее говорить, чем печатать. Некоторые люди предпочитают вести беседу. Из-за этого у меня внезапно возникло ощущение, что телефонный разговор воспринимается серьезнее".

Действительно, есть множество людей, которым явно было бы проще набрать номер и говорить, чем вводить команды, отметили блогеры.

Большим недостатком является то, что разговоры ограничены по времени. Бесплатно можно общаться в чате только в течение 15 минут, при этом подписка будет обновляться для каждого абонента ежемесячно.

Блогеры отметили, что прослушивание разговоров в целях безопасности не способствовало "милой беседе". Они сделали вывод, что лучше не рассказывать ничего о себе, а обратиться к ИИ за помощью в планировании отпуска, практиковаться в ответах на вопросы собеседования или попробовать изучить иностранный язык.

Напомним, впервые в истории мирового бокса за поединком в Эр-Рияде будет следить судья с искусственным интеллектом, свободный от предвзятости и человеческих ошибок. Дебют такого рефери является экспериментом, который не повлияет на официальные результаты.