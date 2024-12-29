Не розкривайте секретів: блогери додзвонилися чат-боту ChatGPT, і нічого доброго не вийшло

У розмові з чат-ботом не можна розкривати свої секрети телефоном, тому що хтось у компанії OpenAI може про них дізнатися, вважають блогери.

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Чат-бот від OpenAI на базі штучного інтелекту (ШІ) вже давно доступний у текстовій формі та навіть у вигляді голосового бота всередині програми, але тепер йому можна зателефонувати. Про це пише The Sun.

Варто набрати 1-800-ChatGPT (або 1-800-242-8478), і оператор з'єднає з ШІ, який говорить людським голосом. Блогерам здалося в якийсь момент, що це реальна людина. Її видає лише надмірна оптимістичність для того, хто цілий день відповідає на безглузді запитання, але в іншому вона звучала переконливо.

Дзвінок починається з попередження про те, що розмова може бути прослухана з метою безпеки. Блогер спочатку запитав ChatGPT, як це — бути номером телефону, і в чому його головна перевага порівняно з простими текстовими повідомленнями.

"Люди ставлять мені найрізноманітніші запитання телефоном", — сказав ChatGPT. — "Це варіюється від технічної підтримки та встановлення нагадувань до відповідей на прості запитання".

Жіночий голос сказав, що "деякі люди навіть практикують мови", а потім похвалилася, що вона може говорити французькою, китайською, фінською і навіть суахілі.

"Телефонний номер робить мене більш доступним", — пояснив ChatGPT. — "Особливо для тих, кому зручніше говорити, ніж друкувати. Деякі люди вважають за краще вести бесіду. Через це у мене раптово виникло відчуття, що телефонна розмова сприймається серйозніше".

Дійсно, є безліч людей, яким явно було б простіше набрати номер і говорити, ніж вводити команди, зазначили блогери.

Великим недоліком є те, що розмови обмежені за часом. Безкоштовно можна спілкуватися в чаті тільки протягом 15 хвилин, при цьому підписка буде оновлюватися для кожного абонента щомісяця.

Блогери зазначили, що прослуховування розмов з метою безпеки не сприяло "милій бесіді". Вони зробили висновок, що краще не розповідати нічого про себе, а звернутися до ШІ по допомогу в плануванні відпустки, практикуватися у відповідях на запитання співбесіди або спробувати вивчити іноземну мову.

Нагадаємо, вперше в історії світового боксу за поєдинком в Ер-Ріяді стежитиме суддя зі штучним інтелектом, вільний від упередженості та людських помилок. Дебют такого рефері є експериментом, який не вплине на офіційні результати.