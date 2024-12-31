Первый в мире генератор электроэнергии на чистом водороде выдал мощность 30 МВт

Машина может использовать более 30 000 кубометров водорода в час, что при ежегодном расчете эквивалентно выработке электроэнергии в объеме 500 млн кВт*ч электроэнергии.

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30-мегаваттная газотурбинная установка Jupiter I от Mingyang Group на чистом водороде может эффективно решить проблему отказа от электроэнергии в проектах ветровой и солнечной энергетики, пишет newatlas.com.

Команда разработчиков успешно преодолела три основные технические проблемы, связанные со сжиганием водорода: легкий обратный удар, сильные колебания и высокие выбросы. Они достигли этого с помощью итеративного аэродинамического и теплового проектирования в сочетании с инновационным структурным проектированием камеры сгорания с микропредварительным смешиванием.

Газотурбинная установка на чистом водороде мощностью 30 МВт может эффективно решить проблему отказа от электроэнергии в проектах ветровой и солнечной энергетики с установленной мощностью 1 млн КВт, а также улучшить экономику нового энергетического проекта "Шагохуан" и стабильность передачи электроэнергии в электросети.

Реализация этого демонстрационного проекта газотурбинной установки на чистом водороде имеет потенциал для значительного стимулирования диверсификации и чистой трансформации энергетической структуры Китая, позиционируя страну как лидера в разработке и применении водородной энергетики.

"Машина может использовать более 30 000 кубометров водорода в час, что при ежегодном расчете эквивалентно выработке электроэнергии в объеме 500 млн кВт*ч электроэнергии, хранящейся в водороде", — заявили в компании.

Также утверждается, что турбины на чистом водороде имеют решающее значение для решения проблемы заброшенной электроэнергии из проектов чистой энергии в пустынях, Гоби и пустошах западного Китая, что позволяет обеспечить крупномасштабное долгосрочное хранение энергии.

Изображение установки, предоставленное Mingyang, показывает расход топлива в 443,45 т/ч через его десять топочных камер. Для сравнения, дирижабль Hindenburg, печально известный тем, что был заполнен водородом до своей катастрофической гибели, был заполнен примерно 18 метрическими тоннами водорода. Генератор Jupiter One перемещает достаточно водорода, чтобы заполнить Hindenburg примерно 25 раз в час.

Ранее мы писали, что Россия может "перекрыть газ для мира" и это связано с производством другого вида энергии. Месторождения в Восточной Сибири содержат не только метан, но и водород, который образуется в естественных условиях и вместе с другими газами глубоко под землей.