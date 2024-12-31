Перший у світі генератор електроенергії на чистому водні видав потужність 30 МВт

Машина може використовувати понад 30 000 кубометрів водню на годину, що при щорічному розрахунку еквівалентно виробленню електроенергії в обсязі 500 млн кВт*год електроенергії.

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30-мегаватна газотурбінна установка Jupiter I від Mingyang Group на чистому водні може ефективно розв'язати проблему відмови від електроенергії в проєктах вітрової та сонячної енергетики, пише newatlas.com.

Команда розробників успішно подолала три основні технічні проблеми, пов'язані зі спалюванням водню: легкий зворотний удар, сильні коливання і високі викиди. Вони досягли цього за допомогою ітеративного аеродинамічного та теплового проєктування в поєднанні з інноваційним структурним проєктуванням камери згоряння з мікропопереднім змішуванням.

Газотурбінна установка на чистому водні потужністю 30 МВт може ефективно розв'язати проблему відмови від електроенергії в проєктах вітрової та сонячної енергетики зі встановленою потужністю 1 млн КВт, а також поліпшити економіку нового енергетичного проєкту "Шагохуан" і стабільність передачі електроенергії в електромережі.

Реалізація цього демонстраційного проєкту газотурбінної установки на чистому водні має потенціал для значного стимулювання диверсифікації та чистої трансформації енергетичної структури Китаю, позиціонуючи країну як лідера в розробці та застосуванні водневої енергетики.

"Машина може використовувати понад 30 000 кубометрів водню на годину, що при щорічному розрахунку еквівалентно виробленню електроенергії в обсязі 500 млн кВт*год електроенергії, що зберігається у водні", — заявили в компанії.

Також стверджується, що турбіни на чистому водні мають вирішальне значення для розв'язання проблеми закинутої електроенергії з проєктів чистої енергії в пустелях, Гобі та пустищах західного Китаю, що дає змогу забезпечити великомасштабне довгострокове зберігання енергії.

Зображення установки, надане Mingyang, показує витрату палива в 443,45 т/год через його десять топкових камер. Для порівняння, дирижабль Hindenburg, сумнозвісний тим, що був заповнений воднем до своєї катастрофічної загибелі, був заповнений приблизно 18 метричними тоннами водню. Генератор Jupiter One переміщує достатньо водню, щоб заповнити Hindenburg приблизно 25 разів на годину.

Раніше ми писали, що Росія може "перекрити газ для світу" і це пов'язано з виробництвом іншого виду енергії. Родовища у Східному Сибіру містять не тільки метан, а й водень, який утворюється в природних умовах і разом з іншими газами глибоко під землею.