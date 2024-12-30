Замена солнечным панелям и ветрякам: топ-5 необычных и странных технологий (фото, видео)

Гелевые шары, прозрачные солнечные панели, левитирующий генератор и другие необычные технологии, которые развивают и делают популярной зеленую энергетику.

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Зеленая энергетика набирает обороты в мире. Многие ученые работают в этом направлении и предлагают миру альтернативные технологии для генерирования чистой энергии из возобновляемых источников. О самых необычных разработках расскажет Фокус.

Гелевые шары для выработки энергии

Компания Altaeros создала необычные турбины — Buoyant Airborne Turbine. Это заполненные гелием "пончики", которые запускаются в воздух и там, летая на большой высоте, генерируют ветряную энергию. Создатели уверяют, что они ничем не уступают традиционным лопастным ветрякам, сообщает ecoticias.com. Такой гелевый шар собирает потоки воздуха благодаря проделанному в нем отверстию. Чем выше он находится, тем больше энергии способен выработать. Оптимальная высота составляет от 305 до 610 м. Утверждается даже, что Buoyant Airborne Turbine способна генерировать в 8 раз больше энергии, чем ветряные наземные электростанции.

Ветряная турбина Buoyant Airborne Turbine Фото: ResearchGate.com

Внешне турбина похожа на дирижабль, однако в свободный полет ее не отпускает специальное крепление, при помощи которого накопленная энергия передается наземной станции. Устройство хорошо тем, что не оставляет углеродного следа и может использоваться в любых местах — городах и селах, в горах, на островах и в прочих труднодоступных местах.

Установка происходит довольно быстро, равно как и развертывание. Специальной энергетической инфраструктуры не требуется. В районах, где электричество недоступно или дорого, этот новый тип турбин может существенно помочь.

"Вечный" ядерный реактор для добычи водорода

Компания California Thermodynamics представила недавно мини-реактор, производящий синтетическое топливо, пишет Forbes. Он позволяет добывать топливо на месте, поэтому транспортировка не понадобится. это особенно удобно для военных, логистические цепочки которых часто атакуют противники во время вооруженных конфликтов.

В основе лежит технология водяного гомогенного реактора (ВГР), которая впервые была продемонстрирована в 1940-х годах. Она предполагает использование раствора солей урана в воде, внутренней и внешней камер, одна из которых служит для охлаждения.

Ядерный реактор California Thermodynamics Фото: Forbes

Этот реактор безопасен, его основной минус — коррозия, возникающая из-за радиоактивного урана, который разъедает металлические стенки камеры. Ученые решили проблему коррозии, напечатав из специального антикоррозийного материала на 3D-принтере защитный "мешок".

Устройство способно производить 22 л водорода в минуту, преобразовывать его в жидкое углеводородное топливо благодаря реакции Фишера-Тропша.

Тысячи таких реакторов дадут возможность вырабатывать топливо всегда и везде, не завися ни от логистики, ни о т поставщиков. любой вид транспорта можно будет заправить без проблем.

Ветряная турбина с мягкими лопастями

Инженеры стартапа Freen разработали вертикальные ветряки с мягкими лопастями, передает EIN Presswire. Они имеют мощность 3 КВт, либо 20 КВт, либо 55 КВт. Использовать их можно в городской среде для питания домохозяйств или предприятий.

Лопасти мягкие, а потому гибкие, что помогло повысить КПД преобразования энергии и обеспечить минимальный износ. Более того, конструкция предполагает всего лишь несколько трущихся компонентов, поэтому срок службы такого устройства достигает 20 лет. При этом особого ухода турбины не требуют. Стоит отметить также, что они изготавливаются из экологически чистых материалов.

Плюс ветряков от Freen еще и в том, что они не издают характерных шумов во время работы, так что городские жители могут быть спокойны — головные боли их мучать не будут. Благодаря башне переменной высоты и компактной вертикальной конструкции эти турбины легко устанавливаются в ограниченном пространстве.

Левитирующий генератор

Компания OpenStar Technologies презентовала левитирующий генератор энергии, использующий в работе плазму, пишет ecoticias.com. Левитация позволила ученым управлять плазмой, что сделало установку безопасной и инновационной. Этот эффект достигается благодаря высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) и использованию бесконтактного электромагнита.

Фото: Gizmodo

Магнитная левитаций позволяет конвертировать механическую энергию в электрическую, а также удерживать плазму, пока происходит процесс расщепления атомов и высвобождения энергии.

Применение метода магнитной левитации означает, что электроэнергию можно будет вырабатывать из многочисленных локальных источников вместо крупных электростанций. Это позволит деконцентрировать выработку электроэнергии, повысить безопасность энергоснабжения и уменьшить воздействие выработки электроэнергии на окружающую среду. Кроме того, сверхпроводники и магнитная левитация могут изменить многие области: транспорт (поезда на магнитной подвеске), электронику и медицину. В дальнейшем, по мере развития технологий и снижения затрат, включение левитации в энергетические системы может стать более эффективным способом удовлетворения растущего спроса на энергию во всем мире.

Прозрачные солнечные панели

TSC (transition metal dichalcogenide, — дихалькогенид переходного металла) делает солнечные панели прозрачными, сообщает ecoticias.com. Благодаря этому новому свойству они могут быть встроены в оконные рамы, служить лобовыми стеклами авто, или покрывать тачскрины смартфонов. Если прозрачные фотоэлементы будут внедрены повсеместно, то многие устройства и даже целые дома станут энергонезависимыми и энергоэффективными. О зарядках и аккумуляторах можно будет забыть, ведь энергия, получаемая от солнечного света, сможет питать самую разную электронику. Средний видимый коэффициент пропускания света составляет более 70%, а это значит, что смотреть сквозь такое "стекло" вполне удобно.

Интересно еще и то, что такие солнечные панели не будут требовать особого ухода, в отличие от кремниевых аналогов, которые сегодня устанавливают на крыши домов, фасады зданий и на балконы. Они будут такими же, как простое стекло — их нужно будет просто протереть тряпочкой — и все.

Главная проблема солнечных панелей — эффективность преобразования солнечного света. Сейчас она держится на уровне 22-23%, если речь идет о коммерчески доступных фотоэлементах. Однако в случае с прозрачными аналогами коэффициент должен быть на порядок выше, чтобы энергии хватило не только на подпитку фитнес-трекера, но и устройства покрупнее, вроде электрокара.

Ранее мы писали, что новый элемент повышает эффективность солнечных панелей. Во время испытаний панель выдержала 72 при температуре 85 градусов Цельсия и сохранила высокую производительность.