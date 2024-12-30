Заміна сонячним панелям і вітрякам: топ-5 незвичайних і дивних технологій (фото, відео)

Гелеві кулі, прозорі сонячні панелі, генератор, що левітує, та інші незвичайні технології, які розвивають і роблять популярною зелену енергетику.

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Зелена енергетика набирає обертів у світі. Багато вчених працюють у цьому напрямі та пропонують світу альтернативні технології для генерування чистої енергії з поновлюваних джерел. Про найбільш незвичайні розробки розповість Фокус.

Гелеві кулі для вироблення енергії

Компанія Altaeros створила незвичайні турбіни — Buoyant Airborne Turbine. Це заповнені гелієм "пончики", які запускаються в повітря і там, літаючи на великій висоті, генерують вітряну енергію. Творці запевняють, що вони нічим не поступаються традиційним лопатевим вітрякам, повідомляє ecoticias.com. Така гелева куля збирає потоки повітря завдяки проробленому в ній отвору. Чим вище вона знаходиться, тим більше енергії здатна виробити. Оптимальна висота становить від 305 до 610 м. Стверджується навіть, що Buoyant Airborne Turbine здатна генерувати у 8 разів більше енергії, ніж вітряні наземні електростанції.

Вітряна турбіна Buoyant Airborne Turbine Фото: ResearchGate.com

Зовні турбіна схожа на дирижабль, проте у вільний політ її не відпускає спеціальне кріплення, за допомогою якого накопичена енергія передається наземній станції. Пристрій гарний тим, що не залишає вуглецевого сліду і може використовуватися в будь-яких місцях — містах і селах, у горах, на островах та в інших важкодоступних місцях.

Встановлення відбувається досить швидко, так само як і розгортання. Спеціальної енергетичної інфраструктури не потрібно. У районах, де електрика недоступна або дорога, цей новий тип турбін може істотно допомогти.

"Вічний" ядерний реактор для видобутку водню

Компанія California Thermodynamics представила нещодавно міні-реактор, що виробляє синтетичне паливо, пише Forbes. Він дає змогу добувати паливо на місці, тож транспортування не знадобиться. це особливо зручно для військових, логістичні ланцюжки яких часто атакують противники під час збройних конфліктів.

В основі лежить технологія водяного гомогенного реактора (ВГР), яка вперше була продемонстрована в 1940-х роках. Вона передбачає використання розчину солей урану у воді, внутрішньої і зовнішньої камер, одна з яких служить для охолодження.

Ядерний реактор California Thermodynamics Фото: Forbes

Цей реактор безпечний, його основний мінус — корозія, що виникає через радіоактивний уран, який роз'їдає металеві стінки камери. Вчені вирішили проблему корозії, надрукувавши зі спеціального антикорозійного матеріалу на 3D-принтері захисний "мішок".

Пристрій здатен виробляти 22 л водню за хвилину, перетворювати його на рідке вуглеводневе паливо завдяки реакції Фішера-Тропша.

Тисячі таких реакторів дадуть можливість виробляти паливо завжди і скрізь, не залежачи ні від логістики, ні від постачальників. будь-який вид транспорту можна буде заправити без проблем.

Вітряна турбіна з м'якими лопатями

Інженери стартапу Freen розробили вертикальні вітряки з м'якими лопатями, передає EIN Presswire. Вони мають потужність 3 КВт, або 20 КВт, або 55 КВт. Використовувати їх можна в міському середовищі для живлення домогосподарств або підприємств.

Лопаті м'які, а тому гнучкі, що допомогло підвищити ККД перетворення енергії і забезпечити мінімальний знос. Ба більше, конструкція передбачає лише кілька компонентів, що труться, тому термін служби такого пристрою досягає 20 років. При цьому особливого догляду турбіни не потребують. Варто відзначити також, що вони виготовляються з екологічно чистих матеріалів.

Плюс вітряків від Freen ще й у тому, що вони не видають характерних шумів під час роботи, тож міські жителі можуть бути спокійні — головні болі їх не мучитимуть. Завдяки вежі змінної висоти і компактній вертикальній конструкції ці турбіни легко встановлюються в обмеженому просторі.

Левітуючий генератор

Компанія OpenStar Technologies презентувала левітуючий генератор енергії, що використовує в роботі плазму, пише ecoticias.com. Левітація дала змогу вченим керувати плазмою, що зробило установку безпечною та інноваційною. Цей ефект досягається завдяки високотемпературній надпровідності (ВТСП) і використанню безконтактного електромагніту.

Фото: Gizmodo

Магнітна левітація дає змогу конвертувати механічну енергію в електричну, а також утримувати плазму, поки відбувається процес розщеплення атомів і вивільнення енергії.

Застосування методу магнітної левітації означає, що електроенергію можна буде виробляти з численних локальних джерел замість великих електростанцій. Це дасть змогу деконцентрувати вироблення електроенергії, підвищити безпеку енергопостачання та зменшити вплив вироблення електроенергії на навколишнє середовище. Крім того, надпровідники і магнітна левітація можуть змінити багато галузей: транспорт (поїзди на магнітній підвісці), електроніку і медицину. Надалі, у міру розвитку технологій і зниження витрат, включення левітації в енергетичні системи може стати більш ефективним способом задоволення зростаючого попиту на енергію в усьому світі.

Прозорі сонячні панелі

TSC (transition metal dichalcogenide, — дихалькогенід перехідного металу) робить сонячні панелі прозорими, повідомляє ecoticias.com. Завдяки цій новій властивості вони можуть бути вбудовані у віконні рами, служити лобовими стеклами авто, або покривати тачскріни смартфонів. Якщо прозорі фотоелементи будуть впроваджені повсюдно, то багато пристроїв і навіть цілі будинки стануть енергонезалежними та енергоефективними. Про зарядки й акумулятори можна буде забути, адже енергія, одержувана від сонячного світла, зможе живити найрізноманітнішу електроніку. Середній видимий коефіцієнт пропускання світла становить понад 70%, а це означає, що дивитися крізь таке "скло" цілком зручно.

Цікаво ще й те, що такі сонячні панелі не потребуватимуть особливого догляду, на відміну від кремнієвих аналогів, які сьогодні встановлюють на дахи будинків, фасади будівель і на балкони. Вони будуть такими ж, як просте скло — їх потрібно буде просто протерти ганчірочкою — і все.

Головна проблема сонячних панелей — ефективність перетворення сонячного світла. Зараз вона тримається на рівні 22-23%, якщо йдеться про комерційно доступні фотоелементи. Однак у випадку з прозорими аналогами коефіцієнт має бути на порядок вищим, щоб енергії вистачило не тільки на підживлення фітнес-трекера, а й більшого пристрою, на кшталт електрокара.

Раніше ми писали, що новий елемент підвищує ефективність сонячних панелей. Під час випробувань панель витримала 72 при температурі 85 градусів Цельсія і зберегла високу продуктивність.