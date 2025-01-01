Как совершить видеозвонок на телефоне или планшете Android: простое руководство

Совершить видеозвонок помогут такие приложения, как Phone by Google, Google Meet, Telegram и WhatsApp.

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Видеозвонки встроены в стандартное приложение Android для телефонов, и большинство приложений для сотовых или интернет-звонков (таких как WhatsApp и Telegram) делают видеозвонки. Как это сделать, пишет Android Police.

Как совершить видеозвонок с помощью стандартного приложения

Приложение Phone by Google установлено по умолчанию на большинстве телефонов Android, включая устройства от Google, Motorola и OnePlus. Samsung является исключением. Надо перейти к разделу о совершении видеозвонков из приложения Samsung Phone или загрузить приложение Phone by Google из Play Store.

Приложение Phone by Google использует Google Meet для видеозвонков. Если получатель не установил Google Meet на своем телефоне, Phone by Google создаст для него ссылку-приглашение в приложение.

Запустить приложение "Телефон" на своем Android-смартфоне. Нажать на контакт, которому надо позвонить, или ввести номер с панели набора номера. Можно переключиться на видеозвонок после подключения к другому человеку. Нажать кнопку "Видео", чтобы начать видеозвонок. Нажать "Создать приглашение", если Google Meet не установлен.

Когда получатель получит приглашение, он сможет загрузить Google Meet, войти в систему с помощью своего аккаунта Google и присоединиться к звонку. Этот процесс должен занять не более пяти минут.

Как совершить видеозвонок с помощью Google Meet

Google раньше предлагал два решения для видеозвонков: Google Duo и Google Meet. Google Duo был приложением для видеозвонков по умолчанию для обычных пользователей, в то время как Google Meet был решением для корпоративных звонков. Однако в 2022 году компания объединила эти сервисы.

Хотя приложение Google Meet (оригинальное) все еще находится в Play Store, новое приложение Google Meet (ранее Google Duo) является приложением для видеозвонков по умолчанию и предустановлено на устройствах Android. Если на телефоне нет интеграции Google Meet в его стандартном приложении для набора номера, использовать автономное приложение Google Meet для видеозвонков на устройстве Android.

Запустить Google Meet на своем Android-смартфоне. Нажмать кнопку "Новый". Список контактов разделен на два раздела: "Подключиться к Meet" и "Пригласить на Meet". Если контакт, которому надо позвонить, находится в разделе "Подключиться к Meet", нажать на его имя, чтобы начать видеозвонок. Чтобы совершить видеозвонок, не приглашая другого участника, начать встречу Google Meet и выбрать опцию "Создать новую встречу". Скопировать ссылку на встречу и поделиться ею с человеком, которому надо позвонить по видеосвязи. Затем нажать кнопку "Присоединиться к встрече", чтобы присоединиться к звонку.

Как сделать видеозвонок в Telegram

Важно, что Telegram — не самое безопасное приложение для чата.

Запустить приложение Telegram на своем телефоне Android. Открыть контакт, которому надо позвонить, и коснуться раскрывающегося меню в правом верхнем углу. Нажать кнопку "Видеозвонок", чтобы начать звонок.

Как сделать видеозвонок с помощью WhatsApp

Запустить приложение WhatsApp на своем телефоне. Нажать на контакт, которому нужно позвонить. Нажать значок "Видео", чтобы начать видеозвонок.

Как совершать видеозвонки на телефонах Samsung

Телефоны Samsung предлагают несколько способов совершать видеозвонки. Можно совершать видеозвонки на телефоне Samsung с помощью номеронабирателя, экрана вызова и страницы контактной информации. Google Meet — это приложение для видеозвонков по умолчанию на Samsung, которое предустановлено на всех телефонах Samsung.

Samsung также предлагает встроенную службу видеозвонков, которая работает, если оба устройства работают на базе Android. Однако методы совершения видеозвонков на телефонах Samsung могут различаться в зависимости от местоположения и оператора связи, поэтому некоторые опции могут быть недоступны.

Самый простой способ совершать видеозвонки на телефоне Samsung — использовать карточку контакта. Чтобы сделать видеозвонок кому-либо, открыть ее в списке контактов. Нажать кнопку Видео, и будет два варианта. Поскольку Google Meet предустановлен на большинстве смартфонов Android, нажать Meet, чтобы совершить успешный видеозвонок. Чтобы не использовать Google Meet, выбрать в нижней части стороннее приложение для видеозвонков, установленное на устройстве.

На поддерживаемых устройствах и телефонных операторах можно совершать видеозвонки на телефонах Samsung во время разговора. Нажать кнопку Видеозвонок, чтобы переключиться на видео.

Можно также совершать видеозвонки с помощью номеронабирателя на устройствах Samsung. Набрать номер, по которому надо совершить видеозвонок, нажать кнопку Видео в нижнем левом углу и выбрать Встреча или Видеозвонок, чтобы совершить видеозвонок.

Существует множество способов совершать видеозвонки на Android. Вероятно, не нужно загружать другое приложение. Google Meet — самое распространенное приложение для видеозвонков на Android, но во время путешествий можно использовать также режим Meet On-the-Go, чтобы оставаться на связи.

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