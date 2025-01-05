Samsung инвестирует в создание новых гаджетов: какие технологии нас ждут

Samsung хочет создать человекоподобных роботов, которые смогут выполнять сложные инструкции, ориентироваться в разных условиях и естественным образом взаимодействовать с людьми.

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В ходе последнего события Samsung Electronics значительно увеличила инвестиции в Rainbow Robotics, ведущую южнокорейскую компанию по производству робототехники. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Не будет преувеличением назвать это сезоном гуманоидов. Исследовательская деятельность в этой сфере активизировалась, и несколько транснациональных компаний делают ставки на разработку собственных гуманоидных роботов.

Эта стратегическая инвестиция увеличивает долю Samsung в компании до 35 процентов, закрепляя за ней положение крупнейшего акционера.

Это действие последовало за первоначальными инвестициями Samsung в Rainbow Robotics в 2023 году. Эти реинвестиции подчеркивают активизацию усилий Samsung по разработке собственных гуманоидных роботов.

Робот от Rainbow Robotics Фото: Rainbow Robotics

Стратегия Samsung предполагает объединение собственных возможностей в области искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения с опытом Rainbow Robotics в робототехнике.

Интересно, что у Rainbow Robotics есть примечательная история в этой области, включая создание Hubo — первого в Корее робота, ходящего на двух ногах.

Благодаря этому партнерству Samsung намерен ускорить создание человекоподобных роботов с новыми возможностями и уровнем автономности, невиданным ранее. Ожидается, что эти роботы выйдут за рамки простых, повторяющихся действий.

Компания Samsung стремится разработать человекоподобных роботов, которые смогут понимать и выполнять сложные инструкции, перемещаться в сложных и изменяющихся условиях и взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы это было естественно и легко для понимания.

Цели Samsung выходят за рамки простого участия в этой тенденции. Компания планирует использовать коллаборативных роботов Rainbow Robotics на своих собственных заводах.

Эти роботы созданы для безопасной работы рядом с людьми, что повышает эффективность и объем выполняемой работы. Samsung также видит потенциал использования этих роботов в перемещении товаров и других частях своего бизнеса.

Робот Optimus Фото: Tesla

Rainbow Robotics имеет солидный опыт в робототехнических исследованиях. Компания начала свою деятельность в 2011 году, выросши из исследовательского центра гуманоидных роботов в Корейском передовом институте науки и технологий (KAIST).

Инвестиции Samsung отражают тенденцию в технологической отрасли, где несколько ведущих компаний работают над проектами, связанными с человекоподобными роботами.

Tesla Илона Маска в настоящее время, похоже, лидирует в гонке со своим роботом по имени Optimus. Недавно Tesla поделилась видео, на котором ее робот Optimus автономно взбирается на холмы и ходит по неровной местности.

Согласно сообщениям, OpenAI также планирует разработать собственную линейку гуманоидных роботов. Такие сообщения появились после успеха гуманоидных роботов Figure, поддерживаемых OpenAI, которые использовались на сборочном заводе BMW в Южной Каролине.

Напомним, в Британии создали робота-фермера, который за день способен собрать до 220 кг ягод.