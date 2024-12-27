В Британии создали робота-фермера: за день способен собрать до 220 кг ягод (видео)

Робот-фермер умеет различать спелость плодов, признаки болезней определенной культуры, а также проводит первичный отсев собранного урожая на предмет повреждений и других факторов.

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Британские компании начали активно тестировать новые возможности роботов-фермеров, которые собирают ягоды различных культур. Об этом сообщает издание Metro.

СМИ указывает, что робот компании DogTooth имеет встроенный ИИ и компьютерное зрение, умеет различать спелые плоды и сообщать о признаках болезней культур. Также машина проводит аккуратный сбор плодов — не хватает сам плод, а осторожно срезает ножку плода, чтобы избежать дефектов и заражения плесенью и грибком.

Кроме того, робот проводит автоматизированный контроль качества собранного урожая. Именно машина на основе запрограммированных параметров проводит отбор пригодных плодов, которые можно предоставлять поставщикам.

Исполнительный директор компании доктор Данкан Робертсон говорит, что технология имеет две цели — способствовать преодолению дефицита рабочей силы из-за Брекзита и пандемии, а также минимизировать последствия антропогенного фактора на качество урожая. Если раньше фермеры полагались на мигрантов для сбора урожая, то теперь многие задумываются над автоматизацией этих процессов.

"Конечно, сначала появление роботов приведет к увеличению расходов для фермеров, однако это не приведет к росту цен. Ранее было проблематичным даже автоматизировать такие задачи как сбор плодов и ягод, в частности помидоры, клубнику, яблоки и малину. Однако ситуация постепенно меняется к лучшему", — говорит доктор Робертсон.

Журналисты указывают, что сейчас около 70 машин компании DogTooth используют британские фермеры. Самым большим рекордом сбора является один из урожаев клубники — тогда группа роботов-фермеров смогла в течение 24 часов собрать почти 220 кг без вмешательства человека. По подсчетам разработчиков, такую же массу группа рабочих будет собирать почти в четыре раза дольше.

Напомним, Фокус писал, что новый движок ускоряет обучение роботов в 430 тыс. раз быстрее реальности. Система Genesis представляет собой универсальный движок, способный моделировать широкий спектр материалов и физических явлений.

Также мы рассказывали, как в Китае полицейские вышли патрулировать улицы с роботом. Эти роботы могут действовать как на суше, так и в воде. Они могут распылять слезоточивый газ и идентифицировать преступников, находящихся в розыске.