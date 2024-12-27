У Британії створили робота-фермера: за день здатен зібрати до 220 кг ягід (відео)

Робот-фермер вміє розрізняти стиглість плодів, ознаки хвороб певної культури, а також проводить первинний відсів зібраного врожаю на предмет пошкоджень та інших факторів.

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Британські компанії почали активно тестувати нові можливості роботів-фермерів, які збирають ягоди різних культур. Про це повідомляє видання Metro.

ЗМІ зазначає, що робот компанії DogTooth має вбудований ШІ та комп'ютерний зір, вміє розрізняти стиглі плоди та повідомляти про ознаки хвороб культур. Також машина проводить акуратний збір плодів — не хапає сам плід, а обережно зрізає ніжку плоду, аби уникнути дефектів та зараження пліснявою і грибком.

Крім того, робот проводить автоматизований контроль якості зібраного врожаю. Саме машина на основі запрограмованих параметрів проводить відбір придатних плодів, які можна надавати постачальникам.

Виконавчий директор компанії доктор Данкан Робертсон каже, що технологія має дві мети — сприяти подоланню дефіциту робочої сили через Брекзит і пандемію, а також мінімізовувати наслідки антропогенного фактора на якість врожаю. Якщо раніше фермери покладалися на мігрантів для збору врожаю, то тепер багато хто задумується над автоматизацією цих процесів.

"Звісно, що спочатку поява роботів призведе до збільшення видатків для фермерів, однак це не спричинить зростання цін. Раніше було проблематичним навіть автоматизувати такі завдання як збір плодів і ягід, зокрема помідори, полуницю, яблука та малину. Однак ситуація поступово змінюється на краще", — каже доктор Робертсон.

Журналісти зауважують, що наразі близько 70 машин компанії DogTooth використовують британські фермери. Найбільшим рекордом збору є один із врожаїв полуниці — тоді група роботів-фермерів змогла протягом 24 годин зібрати майже 220 кг без втручання людини. За підрахунками розробників, таку ж масу група робітників буде збирати майже в чотири рази довше.

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