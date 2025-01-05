Samsung інвестує у створення нових гаджетів: які технології на нас чекають

Samsung хоче створити людиноподібних роботів, які зможуть виконувати складні інструкції, орієнтуватися в різних умовах і природним чином взаємодіяти з людьми.

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Під час останньої події Samsung Electronics значно збільшила інвестиції в Rainbow Robotics, провідну південнокорейську компанію з виробництва робототехніки. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Не буде перебільшенням назвати це сезоном гуманоїдів. Дослідницька діяльність у цій сфері активізувалася, і кілька транснаціональних компаній роблять ставки на розробку власних гуманоїдних роботів.

Ця стратегічна інвестиція збільшує частку Samsung у компанії до 35 відсотків, закріплюючи за нею становище найбільшого акціонера.

Ця дія послідувала за первинними інвестиціями Samsung у Rainbow Robotics у 2023 році. Ці реінвестиції підкреслюють активізацію зусиль Samsung з розробки власних гуманоїдних роботів.

Робот від Rainbow Robotics Фото: Rainbow Robotics

Стратегія Samsung передбачає об'єднання власних можливостей у сфері штучного інтелекту та розробки програмного забезпечення з досвідом Rainbow Robotics у робототехніці.

Цікаво, що у Rainbow Robotics є примітна історія в цій галузі, включно зі створенням Hubo — першого в Кореї робота, що ходить на двох ногах.

Завдяки цьому партнерству Samsung має намір прискорити створення людиноподібних роботів з новими можливостями і рівнем автономності, небаченим раніше. Очікується, що ці роботи вийдуть за рамки простих, повторюваних дій.

Компанія Samsung прагне розробити людиноподібних роботів, які зможуть розуміти і виконувати складні інструкції, переміщатися в складних умовах, що змінюються, і взаємодіяти з людьми таким чином, щоб це було природно і легко для розуміння.

Цілі Samsung виходять за рамки простої участі в цій тенденції. Компанія планує використовувати колаборативних роботів Rainbow Robotics на своїх власних заводах.

Ці роботи створені для безпечної роботи поруч із людьми, що підвищує ефективність і обсяг виконуваної роботи. Samsung також бачить потенціал використання цих роботів у переміщенні товарів та інших частинах свого бізнесу.

Робот Optimus Фото: Tesla

Rainbow Robotics має солідний досвід у робототехнічних дослідженнях. Компанія розпочала свою діяльність у 2011 році, вирісши з дослідницького центру гуманоїдних роботів у Корейському передовому інституті науки і технологій (KAIST).

Інвестиції Samsung відображають тенденцію в технологічній галузі, де кілька провідних компаній працюють над проектами, пов'язаними з людиноподібними роботами.

Tesla Ілона Маска наразі, схоже, лідирує в перегонах зі своїм роботом на ім'я Optimus. Нещодавно Tesla поділилася відео, на якому її робот Optimus автономно підіймається на пагорби і ходить по нерівній місцевості.

Згідно з повідомленнями, OpenAI також планує розробити власну лінійку гуманоїдних роботів. Такі повідомлення з'явилися після успіху гуманоїдних роботів Figure, підтримуваних OpenAI, які використовувалися на складальному заводі BMW у Південній Кароліні.

Нагадаємо, у Британії створили робота-фермера, який за день здатний зібрати до 220 кг ягід.