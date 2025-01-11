В Китае развернули сверхбыструю сеть на 13 000 км: какие данные будут передавать

Сеть облегчит быструю передачу массивных наборов данных для обучения моделей ИИ.

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Китай только что сделал огромный шаг вперед в передаче данных, завершив создание сверхбыстрой компьютерной сети China Environment for Network Innovations (CENI). Об этом пишет SCMP.

Эта высокотехнологичная сеть ускорит развитие искусственного интеллекта и полностью изменит работу служб передачи данных по всей стране. Эксперты сравнили интернет-сервис, предоставляемый CENI, с "высокоскоростной железной дорогой для компьютеров". Об успешном завершении сети CENI было недавно объявлено на научной конференции, состоявшейся в Нанкине.

Эта сеть связывает крупные города в 13-ти провинциях. Она использует новый архитектурный подход, который объединяет быстроту оптической связи с надежной природой "детерминированных сетей". Она демонстрирует нулевую потерю пакетов, чрезвычайно низкую задержку и непоколебимую стабильность, независимо от объема сетевого трафика.

"CENI достигла нулевой потери пакетов с джиттером задержки менее 20 микросекунд, даже при полной загрузке сети, охватывая 13 провинций, 13 000 км и обрабатывая 10 000 детерминированных сервисов", — рассказал SCMP Лю Юньцзе, главный научный сотрудник лаборатории Zijin Mountain и член Китайской инженерной академии.

Сеть облегчит быструю передачу массивных наборов данных для обучения моделей ИИ. Более того, это позволит эффективно передавать данные из восточных регионов в центры обработки данных на западе, работающие на возобновляемых источниках энергии. Она может передавать информацию на расстояние более 2000 км без потери данных или необходимости в промежуточных усилителях сигнала.

Магистральный оптический кабель CENI в настоящее время имеет протяженность 34 000 км. Однако это только начало, поскольку существуют планы по дальнейшему расширению сети еще на 10 000 км.

Начальный этап сетевой инфраструктуры CENI охватывает девять ключевых городов: Пекин, Нанкин, Шанхай, Ханчжоу и Гуйян. Компания продемонстрировала возможности сети, дистанционно управляя автоматизированным транспортным средством на заводе, расположенном в 500 км от нее. Минимальная задержка составила менее 20 микросекунд, а местоположение было определено с точностью до нескольких сантиметров.

Заглядывая вперед, исследователи обрисовали следующий этап развития CENI, который подразумевает подключение к сети 100 ведущих университетов и предприятий.

Напомним, что ранее сообщалось, что ученые разработали приложение, которое с помощью ИИ якобы способно распознать звуки свиней и предупреждать фермеров о негативных эмоциях животных.