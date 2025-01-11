У Китаї розгорнули надшвидку мережу на 13 000 км: які дані передаватимуть

Мережа полегшить швидку передачу масивних наборів даних для навчання моделей ШІ.

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Китай щойно зробив величезний крок уперед у передачі даних, завершивши створення надшвидкої комп'ютерної мережі China Environment for Network Innovations (CENI). Про це пише SCMP.

Ця високотехнологічна мережа прискорить розвиток штучного інтелекту і повністю змінить роботу служб передавання даних по всій країні. Експерти порівняли інтернет-сервіс, що надається CENI, з "високошвидкісною залізницею для комп'ютерів". Про успішне завершення мережі CENI було нещодавно оголошено на науковій конференції, що відбулася в Нанкіні.

Ця мережа пов'язує великі міста в 13-ти провінціях. Вона використовує новий архітектурний підхід, який поєднує швидкість оптичного зв'язку з надійною природою "детермінованих мереж". Вона демонструє нульову втрату пакетів, надзвичайно низьку затримку та непохитну стабільність, незалежно від обсягу мережевого трафіку.

"CENI досягла нульової втрати пакетів із джиттером затримки менше ніж 20 мікросекунд, навіть за умови повного завантаження мережі, охоплюючи 13 провінцій, 13 000 км і обробляючи 10 000 детермінованих сервісів", — розповів SCMP Лю Юньцзе, головний науковий співробітник лабораторії Zijin Mountain і член Китайської інженерної академії.

Мережа полегшить швидку передачу масивних наборів даних для навчання моделей ШІ. Ба більше, це дасть змогу ефективно передавати дані зі східних регіонів до центрів оброблення даних на заході, що працюють на поновлюваних джерелах енергії. Вона може передавати інформацію на відстань понад 2000 км без втрати даних або необхідності в проміжних підсилювачах сигналу.

Магістральний оптичний кабель CENI наразі має протяжність 34 000 км. Однак це тільки початок, оскільки існують плани щодо подальшого розширення мережі ще на 10 000 км.

Початковий етап мережевої інфраструктури CENI охоплює дев'ять ключових міст: Пекін, Нанкін, Шанхай, Ханчжоу і Гуйян. Компанія продемонструвала можливості мережі, дистанційно керуючи автоматизованим транспортним засобом на заводі, розташованому за 500 км від неї. Мінімальна затримка становила менше ніж 20 мікросекунд, а місце розташування було визначено з точністю до кількох сантиметрів.

Заглядаючи вперед, дослідники змалювали наступний етап розвитку CENI, який передбачає підключення до мережі 100 провідних університетів і підприємств.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вчені розробили застосунок, який за допомогою ШІ нібито здатен розпізнати звуки свиней і попереджати фермерів про негативні емоції тварин.