Источник жизни: ученые из Китая обнаружили неожиданную пользу солнечных панелей (видео)
Крупномасштабные фотоэлектрические установки сильно помогают природе, а не разрушают ее, вопреки опасениям экологов.
Китайские ученые на примере солнечного парка Цинхай Гунхэ доказали, что установка большого массива панелей может оживить пустыни вопреки опасениям экологов. Они обнародовали свои выводы в статье для научного журнала Nature.
Цинхай Гунхэ — это огромная солнечная электростанция мощностью 1 ГВт, расположенная в китайской пустыне Талатан. Исследователи из Сианьского технологического университета задокументировали позитивные изменения, происходящие вокруг панелей и под ними. Они утверждают, что крупномасштабные солнечные установки не только не грозят разрушением экосистем, но и могут сыграть решающую роль в восстановлении флоры и фауны в засушливых ландшафтах.
Специалисты использовали сложную модель DPSIR (Driving forces-Pressures-State-Impact-Response) для анализа сложных взаимодействий между деятельностью человека и окружающей средой. Она учитывает 57 различных показателей, включая:
- колебания температуры;
- уровень влажности
- состав почвы
- разнообразие растений
- распространение микробов
Результаты оказались неожиданно положительными даже для самих ученых. Зоны под солнечными панелями набрали 0,4393 баллов и были классифицированны как "нормальные" по модели DPSIR. В то же время, зоны на границах и за пределами солнечного парка набрали 0,2858 и 0,2802 баллов соответственно, получив статус "плохих" по тем же стандартам.
Как объяснили ученые, солнечные панели изменили распределение энергии на поверхности пустыни в лучшую сторону. Они обеспечивают постоянную тень и создают микроклимат, более благоприятный для живых существ, снижая перепады температур и скорость испарения влаги. Это особенно важно в засушливых регионах, где нехватка воды является большой проблемой для биологического разнообразия, лишь немногие животные и растения выдерживают такие условия.
Благодаря электростанции качество почвы в районе улучшилось, она удерживает больше влаги и питательных веществ, благодаря этому увеличилась популяция микроорганизмов. Появилось больше видов растений, которые при этом росли интенсивнее. Влажность повысилась, а температура реже поднималась до уровня экстремальной.
"Результаты указывают на существенную роль, которую строительство фотоэлектрических электростанций играет в экологическом управлении окружающей средой в пустынных районах. Это воздействие в основном объясняется влиянием на микроклимат и почву, растения и микробные сообщества в этих регионах. Несмотря на такие усилия, все еще существует значительный потенциал для улучшения", — заявили авторы исследования.
Исследование может иметь далеко идущие последствия. Оно доказывает, что пустыни, считающиеся бесплодными пустошами, могут стать ландшафтами двойного назначения — генерировать чистую энергию и одновременно проходить экологическую реставрацию. Однако ученые призывают не спешить и еще долгое время изучать влияние солнечных электростанций на экосистемы, чтобы в будущем извлечь из них максимальную пользу, смягчив при этом потенциальные негативные последствия.
Ранее писали, как солнечные фермы изменили местность в США возле города Рэмси, штат Миннесота. Тенистые зоны под панелями заросли травами и цветами, среди которых расплодились разные виды животных. Ученые заметили, что популяция одних лишь пчел увеличилась в 20 раз.