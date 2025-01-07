Джерело життя: вчені з Китаю виявили несподівану користь сонячних панелей (відео)

Великомасштабні фотоелектричні установки сильно допомагають природі, а не руйнують її, всупереч побоюванням екологів.

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Китайські вчені на прикладі сонячного парку Цинхай Гунхе довели, що встановлення великого масиву панелей може оживити пустелі всупереч побоюванням екологів. Вони оприлюднили свої висновки у статті для наукового журналу Nature.

Цинхай Гунхе — це величезна сонячна електростанція потужністю 1 ГВт, розташована в китайській пустелі Талатан. Дослідники з Сіаньського технологічного університету задокументували позитивні зміни, що відбуваються навколо панелей і під ними. Вони стверджують, що великомасштабні сонячні установки не тільки не загрожують руйнуванням екосистем, а й можуть зіграти вирішальну роль у відновленні флори і фауни в посушливих ландшафтах.

Фахівці використовували складну модель DPSIR (Driving forces-Pressures-State-Impact-Response) для аналізу складних взаємодій між діяльністю людини і навколишнім середовищем. Вона враховує 57 різних показників, включно з:

коливання температури;

рівень вологості

склад ґрунту

різноманітність рослин

поширення мікробів

Результати виявилися несподівано позитивними навіть для самих учених. Зони під сонячними панелями набрали 0,4393 балів і були класифіковані як "нормальні" за моделлю DPSIR. Водночас зони на кордонах і за межами сонячного парку набрали 0,2858 і 0,2802 балів відповідно, отримавши статус "поганих" за тими ж стандартами.

Як пояснили вчені, сонячні панелі змінили розподіл енергії на поверхні пустелі на краще. Вони забезпечують постійну тінь і створюють мікроклімат, більш сприятливий для живих істот, знижуючи перепади температур і швидкість випаровування вологи. Це особливо важливо в посушливих регіонах, де нестача води є великою проблемою для біологічного розмаїття, лише деякі тварини і рослини витримують такі умови.

Життя кипить у сонячному парку Цинхай Гунхе в Китаї

Завдяки електростанції якість ґрунту в районі покращилася, він утримує більше вологи та поживних речовин, завдяки цьому збільшилася популяція мікроорганізмів. З'явилося більше видів рослин, які при цьому росли інтенсивніше. Вологість підвищилася, а температура рідше піднімалася до рівня екстремальної.

"Результати вказують на істотну роль, яку будівництво фотоелектричних електростанцій відіграє в екологічному управлінні навколишнім середовищем у пустельних районах. Цей вплив здебільшого пояснюється впливом на мікроклімат і ґрунт, рослини та мікробні спільноти в цих регіонах. Попри такі зусилля, все ще існує значний потенціал для поліпшення", — заявили автори дослідження.

Дослідження може мати далекосяжні наслідки. Воно доводить, що пустелі, які вважаються безплідними пустирями, можуть стати ландшафтами подвійного призначення — генерувати чисту енергію і одночасно проходити екологічну реставрацію. Однак учені закликають не поспішати і ще тривалий час вивчати вплив сонячних електростанцій на екосистеми, щоб у майбутньому отримати з них максимальну користь, пом'якшивши при цьому потенційні негативні наслідки.

Раніше писали, як сонячні ферми змінили місцевість у США біля міста Ремсі, штат Міннесота. Тінисті зони під панелями заросли травами і квітами, серед яких розплодилися різні види тварин. Вчені помітили, що популяція одних лише бджіл збільшилася у 20 разів.