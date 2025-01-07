"Адские ульи": как боевые дроны из коробок могут изменить войну в Украине (видео)

Голландская технология предлагает систему, которая позволяет одновременно запускать десятки дронов и легко ими управлять для уничтожения врага.

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Компания VRR Inc из Нидерландов разработала технологию для запуска дронов из коробок под названием HellHive ("Адский улей"), которая потенциально может изменить боевые действия. Подробности директор по безопасности Датч Алесси и технический директор Кевин Эрнандес рассказали изданию Forbes.

Как работают "Адский улей" для дронов

В основе HellHive лежит транспортная коробка, которая при помощи программного обеспечения HoloWarrior превращается в стартовую платформу для небольших и дешевых ударных дронов — такие сейчас массово применяются на войне в Украине. Как объяснил Кевин Эрнандес, такие контейнеры позволяют безопасно хранить, перевозить и быстро запускать коптеры "умным способом".

В простейшей комплектации HellHive представляет собой контейнер с распорками-стержнями, в котором можно размещать дроны, чтобы они быстро взлетали по очереди. С помощью HoloWarrior беспилотники можно запрограммировать, указав время взлета и маршрут.

Контейнер системы HellHive с FPV-дронами Фото: VRR Inc.

Специальная программа BatMode, в свою очередь, позволяет БПЛА садиться, увеличивая время работы в десять и более раз. Не только приземляться на ровную поверхность, но и цепляться за ветки деревьев или провода, подобно летучей мыши, используя специальный крюк (в будущем его обещают заменить на роботизированную руку). Группа военных с таким комплексом может постоянно вести наблюдение за определенной областью и устраивать врагу засады, атакуя с близкого расстояния.

Дрон зацепился крюком за ветку благодаря системе BatMode Фото: VRR Inc.

Еще одно преимущество технологии заключается в том, что ее можно применять не только на земле, но и с транспортных средств, например, пикапов. В таком случае, говорят производители, дружественные дроны могут защищать автомобиль от вражеских и другой техники.

Еще HellHive возможно установить на колесных или гусеничных роботах для доставки к месту запуска или засады. Беспилотные корабли также могут перевозить контейнеры для атаки судов в море или наземных целей, а также отражать атаки других надводных беспилотников.

Для дальних операций контейнеры предлагают устанавливать на БПЛА-носители. Разработчики описали один из таких аппаратов, напоминающий крылатую ракету, который доставляет 40 ударных дронов на расстояние почти 3000 км и выпускает в нужной зоне. Стоимость носителя оценивают примерно в 150 000 долларов, что гораздо дешевле ракеты Tomahawk. При этом ракета может поразить только одну цель, а эскадрилья дронов — целую колонну боевой техники, все самолеты на авиабазе или позицию ПВО.

Демонстрация системы HellHive

Недостаточно просто доставить дроны в целевую зону — нужно еще и управлять ими. Эта задача возложена на программу HoloWarrior. Ее интерфейс дополненной реальности использует комбинацию 3D-моделирования и отображения карт для лучшего понимания окружения и более быстрой реакции. При этом она снижает нагрузку для пилота.

На изображение с камеры можно наложить дополнительные данные из других источников, например, выделяя положение дружественных и вражеских сил или показывая информацию с разведывательного БПЛА или спутников. На экран также выводится мини-карта, чтобы проще находить различные объекты. Такая схема позволяет одному оператору контролировать любое количество атакующих, запуская их поодиночке или группами, в зависимости от ситуации.

Как работает программа HoloWarrior для управления дронами

Чем HellHive будет полезна ВСУ

В Украине, по данным СМИ, операции с применением дронов довольно сложны, ведь каждому пилоту должен помогать техник, который проверяет его исправность, устанавливает аккумулятор и боеприпас, а затем устанавливает на самодельную стартовую площадку. Как правило, ее собирают из кирпичей, кусков дерева или ящиков. Предварительная упаковка в коробки со стержнями может ускорить процесс.

VRR Inc провела демонстрацию с использованием обычных картонных коробок, показав, насколько быстро можно запускать из них дроны. HellHive же включает контейнеры, защищенные от непогоды и автоматически открывающиеся крышки. Комплексы можно активировать удаленно, без необходимости присутствия человека.

VRR продемонстрировала быстрый запуск дронов из коробок Фото: VRR Inc.

"После того, как дроны покидают завод, они не требуют человеческого вмешательства. Они могут месяцами лежать в коробке и запускаться дистанционно. Идея состоит в том, чтобы просто отправить роботов", — объяснил Эрнандес.

Большую проблему в Украине представляют средства радиоэлектронной борьбы, которые "глушат" сигналы между FPV-дронами и операторами. В VRR предполагает, что после запуска системе не понадобится никакая связь, ведь поддерживаются несколько методов наведения. Например, программирование дрона для попадания в точку на карте или системы машинного зрения, уже используемые в Украине.

Другие решения для многократного запуска, такие как 6-зарядный Multi-Pack Launcher для Switchblade 300 от AeroVironment, используют специальные тубусы. Они стоят дорого, к тому же требуют сжатый воздух или другое топливо, работают только с конкретным типом аппаратов. HellHive же можно адаптировать для запуска множества уже существующих моделей дронов.

Концепция применения дронов от VRR

У VRR уже есть пара небольших контрактов Пентагона, но они хотят объединять коптеры в рои, способные проводить массовые атаки с минимальными затратами. По мнению Forbes, эта идея опережает планы армии США по развертыванию небольших БПЛА и ускорит переход к полномасштабным войнам дронов.

"В настоящее время во многих учениях Министерства обороны задействованы рои беспилотников, и им обычно приходится размещать все беспилотники по отдельности на большом ровном поле, чтобы запустить их", — рассказал Датч Алесси.

Ранее писали, что украинцы разработали технологию для запуска роев дронов. Платформа предусматривает установку на БПЛА специальных плат для автономного полета и мобильное приложение.