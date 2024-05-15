В Украине запустили рой "умных" БПЛА через приложение: как это работает (видео)
По словам разработчиков, рой дронов может уничтожать цели без участия операторов. Благодаря нейросети беспилотники могут общаться между собой и передавать информацию.
В Виннице создали плату автономного полета и специальное мобильное приложение, позволяющие поднять в небо рой беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал разработчик Иван Олишевский порталу dev.ua.
По словам Ивана Олишевского, команда долго работала над созданием собственной платформы, благодаря которой дрону можно прописывать маршрут и отправлять его на миссию. С этой целью были разработаны плата и приложение. Плата дополнительно устанавливается на FPV-дрон, а через приложение дрон получает команды, которые должны выполнять.
Разработка позволяет отправлять на задание несколько БПЛА одновременно. В приложении можно выбрать их количество, построение роя, а также последовательность, высоту и скорость полета. Для полета беспилотникам не нужна связь, только защищенный GPS.
После того как рой поднимается в воздух, он может уничтожать цели без участия операторов. Вмешательство человека требуется только в случае, если нужно в реальном времени сменить маршрут или другие параметры полета.
"На полигоне мы одновременно подняли в воздух пять дронов. Все они имели свои задачи, прописанные в приложении. С помощью нейросети наши дроны знают друг о друге все, поэтому могут общаться и передавать информацию", — отметил разработчик.
Как отмечает Иван Олишевский, после публикации видео полета роя "умных" дронов разработчики стали получать запросы от военных. Первый рой дронов отправится на передовую уже в ближайшее время.
"Конечно, в дальнейшем мы будем только совершенствовать нашу систему. В перспективе это может быть и 20, и 50, а возможно даже сто дронов, которые смогут одновременно уничтожать врага. При этом там настолько легкое управление, что с ним сможет справиться даже ребенок", – добавил разработчик Андрей Турко.
Напомним, украинский производитель дронов "Дикие Шершни" разработал беспилотник, который называют "Королева Диких Шершней", способный переносить FPV-дроны и быть для них ретранслятором сигнала.
Ранее, россияне также жаловались на рои украинских БПЛА, которые летят в сопровождении дрона-ретранслятора, который назвали "королевой" или "маткой". По словам оккупантов, беспилотник типа "крыло" с ретранслятором сопровождает стаю из 10 FPV-дронов