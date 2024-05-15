В Украине запустили рой "умных" БПЛА через приложение: как это работает (видео)

По словам разработчиков, рой дронов может уничтожать цели без участия операторов. Благодаря нейросети беспилотники могут общаться между собой и передавать информацию.

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В Виннице создали плату автономного полета и специальное мобильное приложение, позволяющие поднять в небо рой беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал разработчик Иван Олишевский порталу dev.ua.

По словам Ивана Олишевского, команда долго работала над созданием собственной платформы, благодаря которой дрону можно прописывать маршрут и отправлять его на миссию. С этой целью были разработаны плата и приложение. Плата дополнительно устанавливается на FPV-дрон, а через приложение дрон получает команды, которые должны выполнять.

Разработка позволяет отправлять на задание несколько БПЛА одновременно. В приложении можно выбрать их количество, построение роя, а также последовательность, высоту и скорость полета. Для полета беспилотникам не нужна связь, только защищенный GPS.

После того как рой поднимается в воздух, он может уничтожать цели без участия операторов. Вмешательство человека требуется только в случае, если нужно в реальном времени сменить маршрут или другие параметры полета.

"На полигоне мы одновременно подняли в воздух пять дронов. Все они имели свои задачи, прописанные в приложении. С помощью нейросети наши дроны знают друг о друге все, поэтому могут общаться и передавать информацию", — отметил разработчик.

В Украине запустили рой "умных" БПЛА через приложение

Как отмечает Иван Олишевский, после публикации видео полета роя "умных" дронов разработчики стали получать запросы от военных. Первый рой дронов отправится на передовую уже в ближайшее время.

"Конечно, в дальнейшем мы будем только совершенствовать нашу систему. В перспективе это может быть и 20, и 50, а возможно даже сто дронов, которые смогут одновременно уничтожать врага. При этом там настолько легкое управление, что с ним сможет справиться даже ребенок", – добавил разработчик Андрей Турко.

Напомним, украинский производитель дронов "Дикие Шершни" разработал беспилотник, который называют "Королева Диких Шершней", способный переносить FPV-дроны и быть для них ретранслятором сигнала.

Ранее, россияне также жаловались на рои украинских БПЛА, которые летят в сопровождении дрона-ретранслятора, который назвали "королевой" или "маткой". По словам оккупантов, беспилотник типа "крыло" с ретранслятором сопровождает стаю из 10 FPV-дронов