В Україні запустили рій "розумних" БПЛА через додаток: як це працює (відео)

За словами розробників, рій дронів може знищувати цілі без участі операторів. Завдяки нейромережі безпілотники можуть спілкуватися між собою і передавати інформацію.

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У Вінниці створили плату автономного польоту і спеціальний мобільний застосунок, що дають змогу підняти в небо рій безпілотних літальних апаратів. Про це розповів розробник Іван Олішевський порталу dev.ua.

За словами Івана Олішевського, команда довго працювала над створенням власної платформи, завдяки якій дрону можна прописувати маршрут і відправляти його на місію. З цією метою було розроблено плату і застосунок. Плата додатково встановлюється на FPV-дрон, а через застосунок дрон отримує команди, які має виконувати.

Розробка дає змогу відправляти на завдання кілька БПЛА одночасно. У застосунку можна вибрати їхню кількість, побудову рою, а також послідовність, висоту і швидкість польоту. Для польоту безпілотникам не потрібен зв'язок, тільки захищений GPS.

Після того як рій піднімається в повітря, він може знищувати цілі без участі операторів. Втручання людини потрібне тільки в разі, якщо потрібно в реальному часі змінити маршрут або інші параметри польоту.

"На полігоні ми одночасно підняли в повітря п'ять дронів. Усі вони мали свої завдання, прописані в додатку. За допомогою нейромережі наші дрони знають один про одного все, тому можуть спілкуватися і передавати інформацію", — зазначив розробник.

В Україні запустили рій "розумних" БПЛА через додаток

Як зазначає Іван Олішевський, після публікації відео польоту рою "розумних" дронів розробники почали отримувати запити від військових. Перший рій дронів вирушить на передову вже найближчим часом.

"Звісно, надалі ми будемо тільки вдосконалювати нашу систему. У перспективі це може бути і 20, і 50, а можливо навіть сто дронів, які зможуть одночасно знищувати ворога. При цьому там настільки легке управління, що з ним зможе впоратися навіть дитина", — додав розробник Андрій Турко.

Нагадаємо, український виробник дронів "Дикі Шершні" розробив безпілотник, який називають "Королева Диких Шершнів", здатний переносити FPV-дрони і бути для них ретранслятором сигналу.

Раніше росіяни також скаржилися на рої українських БПЛА, які летять у супроводі дрона-ретранслятора, який назвали "королевою" або "маткою". За словами окупантів, безпілотник типу "крило" з ретранслятором супроводжує зграю з 10 FPV-дронів