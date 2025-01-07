"Пекельні вулики": як бойові дрони з коробок можуть змінити війну в Україні (відео)

Голландська технологія пропонує систему, яка дає змогу одночасно запускати десятки дронів і легко ними керувати для знищення ворога.

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Компанія VRR Inc з Нідерландів розробила технологію для запуску дронів із коробок під назвою HellHive ("Пекельний вулик"), яка потенційно може змінити бойові дії. Подробиці директор з безпеки Датч Алессі та технічний директор Кевін Ернандес розповіли виданню Forbes.

Як працюють "Пекельний вулик" для дронів

В основі HellHive лежить транспортна коробка, яка за допомогою програмного забезпечення HoloWarrior перетворюється на стартову платформу для невеликих і дешевих ударних дронів — такі зараз масово застосовуються на війні в Україні. Як пояснив Кевін Ернандес, такі контейнери дають змогу безпечно зберігати, перевозити і швидко запускати коптери "розумним способом".

У найпростішій комплектації HellHive є контейнером із розпірками-стрижнями, в якому можна розміщувати дрони, щоб вони швидко злітали по черзі. За допомогою HoloWarrior безпілотники можна запрограмувати, вказавши час зльоту і маршрут.

Контейнер системи HellHive з FPV-дронами Фото: VRR Inc.

Спеціальна програма BatMode, своєю чергою, дає змогу БПЛА сідати, збільшуючи час роботи вдесятеро і більше разів. Не тільки приземлятися на рівну поверхню, а й чіплятися за гілки дерев або дроти, подібно до кажана, використовуючи спеціальний гак (у майбутньому його обіцяють замінити на роботизовану руку). Група військових з таким комплексом може постійно вести спостереження за певною областю і влаштовувати ворогові засідки, атакуючи з близької відстані.

Дрон зачепився гаком за гілку завдяки системі BatMode Фото: VRR Inc.

Ще одна перевага технології полягає в тому, що її можна застосовувати не лише на землі, а й із транспортних засобів, наприклад, пікапів. У такому разі, кажуть виробники, дружні дрони можуть захищати автомобіль від ворожих та іншої техніки.

Ще HellHive можливо встановити на колісних або гусеничних роботах для доставки до місця запуску або засідки. Безпілотні кораблі також можуть перевозити контейнери для атаки суден у морі або наземних цілей, а також відбивати атаки інших надводних безпілотників.

Для далеких операцій контейнери пропонують встановлювати на БПЛА-носії. Розробники описали один із таких апаратів, що нагадує крилату ракету, який доставляє 40 ударних дронів на відстань майже 3000 км і випускає в потрібній зоні. Вартість носія оцінюють приблизно в 150 000 доларів, що набагато дешевше за ракету Tomahawk. При цьому ракета може вразити тільки одну ціль, а ескадрилья дронів — цілу колону бойової техніки, всі літаки на авіабазі або позицію ППО.

Демонстрація системи HellHive

Недостатньо просто доставити дрони в цільову зону — потрібно ще й керувати ними. Це завдання покладено на програму HoloWarrior. Її інтерфейс доповненої реальності використовує комбінацію 3D-моделювання і відображення карт для кращого розуміння оточення і швидшої реакції. При цьому вона знижує навантаження для пілота.

На зображення з камери можна накласти додаткові дані з інших джерел, наприклад, виокремлюючи положення дружніх і ворожих сил або показуючи інформацію з розвідувального БПЛА чи супутників. На екран також виводиться мінікарта, щоб простіше знаходити різні об'єкти. Така схема дає змогу одному оператору контролювати будь-яку кількість атакувальників, запускаючи їх поодинці або групами, залежно від ситуації.

Як працює програма HoloWarrior для управління дронами

Чим HellHive буде корисна ЗСУ

В Україні, за даними ЗМІ, операції із застосуванням дронів доволі складні, адже кожному пілоту має допомагати технік, який перевіряє його справність, встановлює акумулятор і боєприпас, а потім встановлює на саморобний стартовий майданчик. Як правило, його збирають із цегли, шматків дерева або ящиків. Попереднє пакування в коробки зі стрижнями може прискорити процес.

VRR Inc провела демонстрацію з використанням звичайних картонних коробок, показавши, наскільки швидко можна запускати з них дрони. HellHive же включає контейнери, захищені від негоди, з кришками, що автоматично відкриваються. Комплекси можна активувати віддалено, без необхідності присутності людини.

VRR продемонструвала швидкий запуск дронів із коробок Фото: VRR Inc.

"Після того, як дрони залишають завод, вони не потребують людського втручання. Вони можуть місяцями лежати в коробці і запускатися дистанційно. Ідея полягає в тому, щоб просто відправити роботів", — пояснив Ернандес.

Велику проблему в Україні становлять засоби радіоелектронної боротьби, які "глушать" сигнали між FPV-дронами та операторами. У VRR припускають, що після запуску системі не знадобиться ніякий зв'язок, адже підтримуються кілька методів наведення. Наприклад, програмування дрона для потрапляння в точку на карті або системи машинного зору, які вже використовуються в Україні.

Інші рішення для багаторазового запуску, такі як 6-зарядний Multi-Pack Launcher для Switchblade 300 від AeroVironment, використовують спеціальні тубуси. Вони коштують дорого, до того ж потребують стисненого повітря або іншого палива, працюють тільки з конкретним типом апаратів. HellHive же можна адаптувати для запуску безлічі вже наявних моделей дронів.

Концепція застосування дронів від VRR

У VRR вже є пара невеликих контрактів Пентагону, але вони хочуть об'єднувати коптери в рої, здатні проводити масові атаки з мінімальними витратами. На думку Forbes, ця ідея випереджає плани армії США з розгортання невеликих БПЛА і прискорить перехід до повномасштабних воєн дронів.

"Нині в багатьох навчаннях Міністерства оборони задіяні рої безпілотників, і їм зазвичай доводиться розміщувати всі безпілотники окремо на великому рівному полі, щоб запустити їх", — розповів Датч Алессі.

Раніше писали, що українці розробили технологію для запуску роїв дронів. Платформа передбачає встановлення на БПЛА спеціальних плат для автономного польоту і мобільний додаток.