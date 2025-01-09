Samsung против Apple: чем смартфоны Galaxy S25 лучше iPhone 16 Pro Max (видео)

Samsung может предложить телефоны, которые опережают флагманы iPhone 16 благодаря новому процессору и технологиям искусственного интеллекта, считают эксперты.

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Samsung представит новую серию смартфонов Galaxy S25 на мероприятии Unpacked 22 января, и много информации о них уже просочилась в Сеть. Эксперты считают, что она может во многом превзойти актуальные iPhone 16 от Apple. Фокус выяснил, чем же именно Galaxy S25 будет лучше своего главного конкурента.

Производительность

Известный информатор с ником ICE UNIVERSE в соцсети Х заявил, что все модели серии Galaxy S25 в мире получат новый процессор Snapdragon 8 Elite. Qualcomm заявляет, что шестиугольный NPU Snapdragon 8 Elite обеспечивает улучшение производительности ИИ на 45% и лучшую производительность на ватт на 45%. Можно ожидать значительного прироста производительности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, используемым в Galaxy S24 Ultra.

Согласно тестам бенчмарков, таких как AnTuTu и Geekbench чип Snapdragon 8 Elite (Gen 4) по сравнению с A 18 Pro в iPhone 16 Pro Max показывает чуть лучшую производительность при многопоточных вычислениях, а также в играх. Не удивительно, ведь у него на два ядра больше, частота центрального процессора на 7% выше, а память поддерживает пропускную способность на 42% большую (85,4 против 60 ГБ/с). В то же время A18 Pro имеет примерно на 35% выше частоту графического процессора и эффективнее расходует заряд батареи.

Сам аккумулятор у Galaxy S25 получит больший — 5000 мАч против 4685 мАч у iPhone 16 Pro Max, а заряжаться он будет быстрее — 65% за 30 минут.

Обладатели Galaxy S25 получат до 16 ГБ оперативной памяти, тогда как Apple пока не может предложить больше 8 ГБ.

Дисплей

Cайт GSM Arena приводит характеристики флагмана Galaxy S25 Ultra, основанные на различных утечках данных, в том числе на публикациях информатора Роланда Квандта, чьи заявления ранее подтверждались. Особое внимание следует обратить на дисплей — Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. У iPhone 16 Pro Max cтоят ее фирменные OLED-дисплеи Super Retina XDR. Это две из самых передовых технологий отображения, доступных сегодня, и обе они предлагают хорошие визуальные эффекты и высокую яркость, но разница есть, и она ощутима.

Дизайн смартфона Samsung Galaxy S25 согласно утечкам Фото: Ice Universe

Dynamic AMOLED 2X имеет более высокое разрешение и плотность пикселей, повышая резкость и детализацию изображения. Предполагается, что Galaxy S25 Ultra получат разрешение 1440 x 3120 пикселей, тогда как у iPhone 16 Pro Max — 1206 x 2622 пикселей. Флагман от Apple также будет уступать по пиковой яркости, имея всего 2000 нит и концентрации пикселей (460 ppi против 505 ppi). Диагональ при этом будет одинаковой, да и габариты в целом почти идентичны.

Искусственный интеллект

В последнее время новые смартфоны мало чем отличаются от своих прошлогодних предшественников, это связано с тем, что развитие электроники почти достигло своего физического предела, и добиться значительных улучшений становится все сложнее. Многие разработчики делают ставки на искусственный интеллект, который пока только набирает обороты, и Samsung не стала исключением. В анонсе Unpacked компания больше всего внимания уделила обновлениям Galaxy AI, обещая вывести его на новый уровень.

Как отмечают аналитики из Forbes, пока нет подробной информации о том, какие новые функции получит серия Galaxy S25 или как Samsung cобирается превзойти Apple Intelligence от Apple. Однако недавние комментарии вице-председателя и генерального директора Samsung Electronics Чон Хи Хана и вице-председателя DS Division Head Чон Ен Хен указывают на значительные улучшения.

В своем внутреннем обращении на корейском языке, посвященном новому 2025 году, оба руководителя заявили о своей цели сделать компанию "бесспорным лидером в области искусственного интеллекта устройств в этом году с помощью передового интеллекта". Позже они добавили: "Я надеюсь, что этот год войдет в историю Samsung Electronics как год скачка вперед и роста".

Анонс презентации Unpacked

Ice Universe недавно заявил: "Samsung Galaxy S25 покажет Apple, что такое ведущий ИИ. Многие новые функции ИИ S25 до сих пор не были раскрыты, что меня очень удивляет".

Возможности Snapdragon 8 Elite тут будут совсем не лишними. Например, чип обещает несколько усовершенствований камеры с помощью ИИ, которые, вероятно, значительно улучшат качество съемки независимо от обновлений самой оптики. К ним относятся такие функции как "безграничная семантическая сегментация при разрешении 4K", встроенный "ластик" для видео, корректировка кожи и неба в реальном времени и видеосъемка при сверхнизком освещении.

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Samsung, по мнению Forbes, будет использовать эти новые возможности, чтобы поднять камеры серии Galaxy S25 на новый уровень там, где уже не поможет обновление традиционного программного обеспечения. Хотя некоторые новые функции ИИ, представленные в оболочке One UI 7, вероятно, будут доступны и для старых смартфонов, они вряд ли достигнут того же качества, что и Galaxy S25 в плане производительности или функциональности.

Ходят также слухи, что владельцам Galaxy S25 предоставят бесплатную подписку на платформу Gemini Advanced AI от Google.

Камеры

Известный инсайдер Assemble Debug в конце декабря раскрыл полные данные о сенсоре камеры для Galaxy S25 Ultra, основываясь на утечке файлов. Они подробно описывают аппаратное обеспечение, которое мало чем отличаются от Galaxy S24 Ultra:

основная камера: 200 МП ISOCELL HP2

сверхширокоугольный датчик: 50 МП ISOCELL S5KJN3

телеобъектив с зумом х3: 10 МП Sony IMX754

телеобъектив с зумом х5 (перископ): 50 МП Sony IMX854

селфи-камера: 12 МП ISOCELL 3L.

Предположительное размещение камер смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Cкриншот

В Forbes считают появление 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля значительным улучшением по сравнению с 12-мегапиксельным сенсором в Galaxy S24 Ultra. Переход на сверхширокоугольную камеру с более высоким разрешением выведет S25 Ultra в один ряд с Google Pixel 9 Pro с 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, и, возможно, с iPhone 16 Pro 2025 года выпуска, который, по слухам, получит такое же обновление.

Сравнение Samsung Galaxy S25 и iPhone 16 Pro Max

По мнению обозревателей из Tom's Guide, в плане фото Galaxy S24 Ultra пусть немного, но уступает iPhone 16 Pro по всем фронтам. Особенно заметна разница при работе с динамическим диапазоном, когда тени осветляются и выделяются детали, которые в противном случае остаются незамеченными. В СNET же восхищаются более высокой насыщенностью и яркостью снимков S24 Ultra, хотя признают, что iPhone реалистичнее передает цвета.

Что касается видеосъемки, то Galaxy S25 может получить возможность записи в разрешении 8К с частотой 30 кадров в секунду. iPhone такой возможностью не обладают.