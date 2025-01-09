Samsung проти Apple: чим смартфони Galaxy S25 кращі за iPhone 16 Pro Max (відео)

Samsung може запропонувати телефони, які випереджають флагмани iPhone 16 завдяки новому процесору і технологіям штучного інтелекту, вважають експерти.

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Samsung представить нову серію смартфонів Galaxy S25 на заході Unpacked 22 січня, і багато інформації про них уже просочилася в Мережу. Експерти вважають, що вона може багато в чому перевершити актуальні iPhone 16 від Apple. Фокус з'ясував, чим же саме Galaxy S25 буде кращим за свого головного конкурента.

Продуктивність

Відомий інформатор із ніком ICE UNIVERSE у соцмережі Х заявив, що всі моделі серії Galaxy S25 у світі отримають новий процесор Snapdragon 8 Elite. Qualcomm заявляє, що шестикутний NPU Snapdragon 8 Elite забезпечує поліпшення продуктивності ШІ на 45% і кращу продуктивність на ват на 45%. Можна очікувати значного приросту продуктивності порівняно зі Snapdragon 8 Gen 3, який використовується в Galaxy S24 Ultra.

Згідно з тестами бенчмарків, таких як AnTuTu і Geekbench, чип Snapdragon 8 Elite (Gen 4) порівняно з A 18 Pro в iPhone 16 Pro Max показує трохи кращу продуктивність під час багатопотокових обчислень, а також в іграх. Не дивно, адже в нього на два ядра більше, частота центрального процесора на 7% вища, а пам'ять підтримує пропускну спроможність на 42% більшу (85,4 проти 60 ГБ/с). Водночас A18 Pro має приблизно на 35% вищу частоту графічного процесора та ефективніше витрачає заряд батареї.

Сам акумулятор у Galaxy S25 отримає більший — 5000 мАг проти 4685 мАг у iPhone 16 Pro Max, а заряджатися він буде швидше — 65% за 30 хвилин.

Власники Galaxy S25 отримають до 16 ГБ оперативної пам'яті, тоді як Apple поки що не може запропонувати більше 8 ГБ.

Дисплей

Сайт GSM Arena наводить характеристики флагмана Galaxy S25 Ultra, засновані на різних витоках даних, зокрема на публікаціях інформатора Роланда Квандта, чиї заяви раніше підтверджувалися. Особливу увагу слід звернути на дисплей — Dynamic LTPO AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт. У iPhone 16 Pro Max стоять її фірмові OLED-дисплеї Super Retina XDR. Це дві з найбільш передових технологій відображення, доступних сьогодні, і обидві вони пропонують хороші візуальні ефекти і високу яскравість, але різниця є, і вона відчутна.

Дизайн смартфона Samsung Galaxy S25 згідно з витоками Фото: Ice Universe

Dynamic AMOLED 2X має вищу роздільну здатність і щільність пікселів, підвищуючи різкість і деталізацію зображення. Передбачається, що Galaxy S25 Ultra отримають роздільну здатність 1440 x 3120 пікселів, тоді як у iPhone 16 Pro Max — 1206 x 2622 пікселів. Флагман від Apple також поступатиметься за піковою яскравістю, маючи лише 2000 ніт і концентрацією пікселів (460 ppi проти 505 ppi). Діагональ при цьому буде однаковою, та й габарити загалом майже ідентичні.

Штучний інтелект

Останнім часом нові смартфони мало чим відрізняються від своїх торішніх попередників, це пов'язано з тим, що розвиток електроніки майже досягнув своєї фізичної межі, і домогтися значних поліпшень стає все складніше. Багато розробників роблять ставки на штучний інтелект, який поки тільки набирає обертів, і Samsung не стала винятком. В анонсі Unpacked компанія найбільше уваги приділила оновленням Galaxy AI, обіцяючи вивести його на новий рівень.

Як зазначають аналітики з Forbes, поки що немає детальної інформації про те, які нові функції отримає серія Galaxy S25 або як Samsung збирається перевершити Apple Intelligence від Apple. Однак нещодавні коментарі віце-голови та генерального директора Samsung Electronics Чон Хі Хана та віце-голови DS Division Head Чон Ен Хен вказують на значні поліпшення.

У своєму внутрішньому зверненні корейською мовою, присвяченому новому 2025 року, обидва керівники заявили про свою мету зробити компанію "безперечним лідером у галузі штучного інтелекту пристроїв цього року за допомогою передового інтелекту". Пізніше вони додали: "Я сподіваюся, що цей рік увійде в історію Samsung Electronics як рік стрибка вперед і зростання".

Анонс презентації Unpacked

Ice Universe нещодавно заявив: "Samsung Galaxy S25 покаже Apple, що таке провідний ШІ. Багато нових функцій ШІ S25 досі не були розкриті, що мене дуже дивує".

Можливості Snapdragon 8 Elite тут будуть зовсім не зайвими. Наприклад, чип обіцяє кілька удосконалень камери за допомогою ШІ, які, ймовірно, значно поліпшать якість зйомки незалежно від оновлень самої оптики. До них відносяться такі функції як "безмежна семантична сегментація при роздільній здатності 4K", вбудована "гумка" для відео, коригування шкіри та неба в реальному часі і відеозйомка при наднизькому освітленні.

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Samsung, на думку Forbes, буде використовувати ці нові можливості, щоб підняти камери серії Galaxy S25 на новий рівень там, де вже не допоможе оновлення традиційного програмного забезпечення. Хоча деякі нові функції ШІ, представлені в оболонці One UI 7, імовірно, будуть доступні і для старих смартфонів, вони навряд чи досягнуть тієї самої якості, що і Galaxy S25 в плані продуктивності або функціональності.

Ходять також чутки, що власникам Galaxy S25 нададуть безкоштовну підписку на платформу Gemini Advanced AI від Google.

Камери

Відомий інсайдер Assemble Debug наприкінці грудня розкрив повні дані про сенсор камери для Galaxy S25 Ultra, ґрунтуючись на витоку файлів. Вони детально описують апаратне забезпечення, яке мало чим відрізняються від Galaxy S24 Ultra:

основна камера: 200 МП ISOCELL HP2

надширококутний датчик: 50 МП ISOCELL S5KJN3

телеоб'єктив із зумом х3: 10 МП Sony IMX754

телеоб'єктив із зумом х5 (перископ): 50 МП Sony IMX854

селфі-камера: 12 МП ISOCELL 3L.

Імовірне розміщення камер смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Cкриншот

У Forbes вважають появу 50-мегапіксельного надширококутного модуля значним поліпшенням порівняно з 12-мегапіксельним сенсором у Galaxy S24 Ultra. Перехід на надширококутну камеру з вищою роздільною здатністю виведе S25 Ultra в один ряд з Google Pixel 9 Pro з 48-мегапіксельною надширококутною камерою, і, можливо, з iPhone 16 Pro 2025 року випуску, який, за чутками, отримає таке ж оновлення.

Порівняння Samsung Galaxy S25 та iPhone 16 Pro Max

На думку оглядачів з Tom's Guide, у плані фото Galaxy S24 Ultra нехай трохи, але поступається iPhone 16 Pro за всіма фронтами. Особливо помітна різниця під час роботи з динамічним діапазоном, коли тіні освітлюються і виділяються деталі, які в іншому разі залишаються непоміченими. У СNET же захоплюються вищою насиченістю і яскравістю знімків S24 Ultra, хоча визнають, що iPhone реалістичніше передає кольори.

Що стосується відеозйомки, то Galaxy S25 може отримати можливість запису з роздільною здатністю 8К з частотою 30 кадрів за секунду. iPhone такої можливості не мають.