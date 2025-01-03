Краще, ніж iPhone: скоро вийде бюджетний смартфон Samsung за 200 доларів

Galaxy A16 пропонує виняткові 6 років оновлень ОС і безпеки, що робить його видатним у категорії бюджетних телефонів.

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Новий бюджетний смартфон Samsung вартістю 200 доларів вийде цього місяця з більшою кількістю гарантованих оновлень, ніж останній флагман Apple. Про це пише Android Police.

Серія A середнього класу від Samsung пропонує смартфони з деякими топовими функціями за привабливими цінами. Візьмемо, наприклад, майбутній Galaxy A56. Повідомляється, що пристрій, випуск якого очікується в березні цього року, буде оснащений швидкою зарядкою 45 Вт, як у флагманського Galaxy S24 Ultra, за ціною, що вдвічі нижча за стартову. Однак серія A від Samsung складається не тільки з потужних пристроїв середнього класу, але і з бюджетних кишенькових пристроїв.

Південнокорейський технологічний гігант випустив свій Galaxy A16 у деяких європейських країнах ще в листопаді минулого року за ціною 199 фунтів стерлінгів (приблизно 245 доларів США), і тепер пристрій офіційно з'являється в США.

Починаючи з четверга, 9 січня, Galaxy A16 надійде в продаж у США через роздрібних продавців, операторів і на сайті Samsung.com за ціною 200 доларів США — це та сама ціна, що й у Galaxy A15.

У кращому разі орієнтований на бюджет, цей девайс, безсумнівно, завдає удару в плані оновлення програмного забезпечення. За 200 доларів пристрій пропонує шість років оновлень ОС і безпеки, що всього на рік менше, ніж у флагманської серії S24. Для довідки, його попередник, Galaxy A15, пропонував чотири роки підтримки програмного забезпечення.

Що ще нового в Galaxy A16

Для початку, новий пристрій може похвалитися більшим 6,7-дюймовим дисплеєм порівняно з 6,5-дюймовою панеллю попередника. В іншому обидва пристрої мають однакові характеристики дисплея — панель Super AMOLED 90 Гц з яскравістю 800 ніт. У поєднанні з більшим дисплеєм новий пристрій також може похвалитися більш тонкими рамками та загалом тоншим корпусом.

В іншому Galaxy A16 працює на чипсеті Exynos 1330 власної розробки, що є кроком у бік від чипсета MediaTek його попередника. Варто зазначити, що версія пристрою на базі MediaTek доступна і в інших регіонах.

Galaxy A16 також має бути міцнішим, ніж його попередник, із захистом від води і пилу IP54. Це має запобігти збоям у роботі пристрою, якщо на нього потраплять бризки з будь-якого напрямку або під будь-яким кутом.

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Galaxy A16, як і його попередник, буде доступний у варіанті 4 ГБ ОЗП з варіантами зберігання 128 і 256 ГБ. Як завжди, підтримка карт MicroSD означає, що можна розширити сховище пристрою, а роз'єм 3,5 мм означає, що можна підключити навушники для прослуховування музики.

Налаштування камери залишилося незмінним. Новий пристрій може похвалитися потрійним налаштуванням камери ззаду, що включає 50 МП (ширококутна), 5 МП (надширококутна) і 2 МП (макрозйомка). Однак новий пристрій отримав підтримку гіроскопічної EIS для запису відео 1080p при 30 кадрах в секунду.

Обидва пристрої пропонують NFC, бічні сканери відбитків пальців, віртуальне зондування наближення, акселерометр і компас. Живлення всьому цьому забезпечує незмінний акумулятор ємністю 5000 мАг, який підтримує швидку зарядку 25 Вт. Новий пристрій надійде в продаж з 9 січня в синьо-чорній колірній гамі.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.