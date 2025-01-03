Лучше, чем iPhone: скоро выйдет бюджетный смартфон Samsung за 200 долларов

Galaxy A16 предлагает исключительные 6 лет обновлений ОС и безопасности, что делает его выдающимся в категории бюджетных телефонов.

Related video

Новый бюджетный смартфон Samsung стоимостью 200 долларов выйдет в этом месяце с большим количеством гарантированных обновлений, чем последний флагман Apple. Об этом пишет Android Police.

Серия A среднего класса от Samsung предлагает смартфоны с некоторыми топовыми функциями по привлекательным ценам. Возьмем, к примеру, предстоящий Galaxy A56. Сообщается, что устройство, выпуск которого ожидается в марте этого года, будет оснащено быстрой зарядкой 45 Вт, как у флагманского Galaxy S24 Ultra, по цене, которая в два раза ниже стартовой. Однако серия A от Samsung состоит не только из мощных устройств среднего класса, но и из бюджетных карманных устройств.

Южнокорейский технологический гигант выпустил свой Galaxy A16 в некоторых европейских странах еще в ноябре прошлого года по цене 199 фунтов стерлингов (примерно 245 долларов США), и теперь устройство официально появляется в США.

Начиная с четверга, 9 января, Galaxy A16 поступит в продажу в США через розничных продавцов, операторов и на сайте Samsung.com по цене 200 долларов США — это та же цена, что и у Galaxy A15.

В лучшем случае ориентированный на бюджет, этот девайс, несомненно, наносит удар в плане обновления программного обеспечения. За 200 долларов устройство предлагает шесть лет обновлений ОС и безопасности, что всего на год меньше, чем у флагманской серии S24. Для справки, его предшественник, Galaxy A15, предлагал четыре года поддержки программного обеспечения.

Что еще нового в Galaxy A16

Для начала, новое устройство может похвастаться большим 6,7-дюймовым дисплеем по сравнению с 6,5-дюймовой панелью предшественника. В остальном оба устройства имеют одинаковые характеристики дисплея — панель Super AMOLED 90 Гц с яркостью 800 нит. В сочетании с большим дисплеем новое устройство также может похвастаться более тонкими рамками и в целом более тонким корпусом.

В остальном Galaxy A16 работает на чипсете Exynos 1330 собственной разработки, что является шагом в сторону от чипсета MediaTek его предшественника. Стоит отметить, что версия устройства на базе MediaTek доступна и в других регионах.

Galaxy A16 также должен быть более прочным, чем его предшественник, с защитой от воды и пыли IP54. Это должно предотвратить сбои в работе устройства, если на него попадут брызги с любого направления или под любым углом.

Важно

Новое название и другой дизайн: каким будет новый iPhone и когда он появится в продаже

Galaxy A16, как и его предшественник, будет доступен в варианте 4 ГБ ОЗУ с вариантами хранения 128 и 256 ГБ. Как всегда, поддержка карт MicroSD означает, что можно расширить хранилище устройства, а разъем 3,5 мм означает, что можно подключить наушники для прослушивания музыки.

Настройка камеры осталась неизменной. Новое устройство может похвастаться тройной настройкой камеры сзади, включающей 50 МП (широкоугольная), 5 МП (сверхширокоугольная) и 2 МП (макросъемка). Однако новое устройство получило поддержку гироскопической EIS для записи видео 1080p при 30 кадрах в секунду.

Оба устройства предлагают NFC, боковые сканеры отпечатков пальцев, виртуальное зондирование приближения, акселерометр и компас. Питание всему этому обеспечивает неизменный аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 25 Вт. Новое устройство поступит в продажу с 9 января в сине-черной цветовой гамме.

Ранее мы писали о том, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.