Ядерной энергии нашли необычное применение — что придумали американцы

В США планируют принести ядерные реакторные технологии на текущий крипто-майнинговый завод: что влечет за собой эта технология.

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Cотрудничество между двумя компаниями может принести ядерные технологии на крипто-майнинговый завод в Норт-Тонаванде (США). Об этом пишет Interesting Engineering.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Digihost и NANO Nuclear в декабре, направлен на то, чтобы принести ядерные реакторные технологии на текущий крипто-майнинговый завод Digihost на Эри-авеню.

Целью партнерства является ускорение перехода на безуглеродную энергию на 60-мегаваттной электростанции Digihost в северной части штата Нью-Йорк.

Мишель Амар, генеральный директор Digihost Technology, заявил, что возможность сотрудничества с NANO Nuclear представляет собой смелый шаг к достижению наших целей в области устойчивого развития.

"Используя передовую технологию ядерного реактора NANO Nuclear, мы получаем потенциальную возможность быстрого масштабирования на наших существующих энергетических активах после успешного первоначального развертывания. Это сотрудничество выводит Digihost на передовые позиции в предоставлении надежной, модульной базовой мощности, что позволяет разрабатывать центры обработки данных HPC уровня III в местах, которые ранее считались невозможными", — добавил Амар.

Интеграция реактора запланирована не ранее 2031 года. Компании сообщили, что развертывание передовой технологии ядерного реактора NANO Nuclear, как ожидается, заменит существующую инфраструктуру Digihost, продвигая приверженность Digihost углеродной нейтральности и обеспечивая надежную базовую мощность для расширяющихся операций центров обработки данных Digihost.

Сроки проекта соответствуют общим ожиданиям NANO Nuclear по лицензированию и развертыванию, а интеграция реактора в операции Digihost намечена на 2031 год, согласно недавнему объявлению.

Перед развертыванием компании проведут комплексную оценку площадки Digihost, инициируют подготовку площадки и разработают комплексную поэтапную стратегию внедрения, будут сотрудничать в проектировании, строительстве, тестировании и вводе в эксплуатацию усовершенствованной микрореакторной энергетической системы, а также работать вместе над нормативно-правовой и лицензионной деятельностью. Компании также будут стремиться и дальше увековечивать свои отношения окончательными соглашениями, согласно пресс-релизу.

Джеймс Уокер, генеральный директор и руководитель отдела разработки реакторов NANO Nuclear Energy, заявил, что сотрудничество с Digihost позволит пересмотреть энергетические решения для высокотехнологичных отраслей.

Напомним, компания Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли.