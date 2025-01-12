Ядерній енергії знайшли незвичайне застосування — що придумали американці

У США планують принести ядерні реакторні технології на поточний крипто-майнінговий завод: що тягне за собою ця технологія.

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Співпраця між двома компаніями може принести ядерні технології на крипто-майнінговий завод у Норт-Тонаванді (США). Про це пише Interesting Engineering.

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між Digihost і NANO Nuclear у грудні, спрямований на те, щоб принести ядерні реакторні технології на поточний крипто-майнінговий завод Digihost на Ері-авеню.

Метою партнерства є прискорення переходу на безвуглецеву енергію на 60-мегаватній електростанції Digihost у північній частині штату Нью-Йорк.

Мішель Амар, генеральний директор Digihost Technology, заявив, що можливість співпраці з NANO Nuclear є сміливим кроком до досягнення наших цілей у сфері сталого розвитку.

"Використовуючи передову технологію ядерного реактора NANO Nuclear, ми отримуємо потенційну можливість швидкого масштабування на наших наявних енергетичних активах після успішного початкового розгортання. Ця співпраця виводить Digihost на передові позиції в наданні надійної, модульної базової потужності, що дає змогу розробляти центри оброблення даних HPC рівня III у місцях, які раніше вважалися неможливими", — додав Амар.

Інтеграція реактора запланована не раніше 2031 року. Компанії повідомили, що розгортання передової технології ядерного реактора NANO Nuclear, як очікується, замінить наявну інфраструктуру Digihost, просуваючи прихильність Digihost до вуглецевої нейтральності та забезпечуючи надійну базову потужність для операцій центрів обробки даних Digihost, що розширюються.

Терміни проєкту відповідають загальним очікуванням NANO Nuclear щодо ліцензування та розгортання, а інтеграція реактора в операції Digihost намічена на 2031 рік, згідно з недавнім оголошенням.

Перед розгортанням компанії проведуть комплексну оцінку майданчика Digihost, ініціюють підготовку майданчика та розроблять комплексну поетапну стратегію впровадження, співпрацюватимуть у проєктуванні, будівництві, тестуванні та введенні в експлуатацію вдосконаленої мікрореакторної енергетичної системи, а також працюватимуть разом над нормативно-правовою та ліцензійною діяльністю. Компанії також прагнутимуть і надалі увічнювати свої стосунки остаточними угодами, згідно з прес-релізом.

Джеймс Вокер, генеральний директор і керівник відділу розробки реакторів NANO Nuclear Energy, заявив, що співпраця з Digihost дасть змогу переглянути енергетичні рішення для високотехнологічних галузей.

Нагадаємо, компанія Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, посвердливши міліметровим лазером надра Землі.