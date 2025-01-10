Китай построит крупномасштабные солнечные электростанции в космосе: зачем это нужно

Солнечные электростанции будут помещены на геостационарную орбиту на высоте 36 000 км над Землей.

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Китай объявил об амбициозном плане строительства солнечных электростанций в космосе с помощью сверхтяжелых ракет. Об этом пишет interestingengineering.com.

Этот проект сравнивают с плотиной "Три ущелья" на реке Янцзы, которая является крупнейшим в мире гидроэнергетическим проектом. Ее годовая мощность генерации электроэнергии составляет около 100 млрд КВт*ч.

Солнечные электростанции (СЭС) будут помещены на геостационарную орбиту на высоте 36 000 км над Землей.

Ключевым преимуществом космической солнечной энергетики является непрерывная работа, не зависящая от погоды, циклов день-ночь или сезонных колебаний. Более того, интенсивность солнечного света, достигающего поверхности в космосе, намного больше интенсивности солнечного света, достигающего поверхности Земли.

Энергия, собранная за один год, будет эквивалентна общему количеству нефти, которое можно добыть на Земле, заявили китайские ученые.

Размещение массива на геостационарной орбите обеспечит его неподвижность относительно Земли, оптимизируя воздействие солнечного света и упрощая задачу передачи энергии обратно на Землю.

Успех этого космического проекта солнечной энергетики зависит от мощной ракетной техники. Long March-9 (CZ-9), многоразовая тяжелая ракета-носитель, будет иметь грузоподъемность более 150 т. Она превзойдет даже самые мощные ракеты НАСА, такие как Saturn V и Space Launch System.

В ноябре 2023 года исследователи из Сианьского университета электронной науки и технологий опубликовали результаты испытаний "Проекта погони за солнцем", первой в мире полной наземной системы проверки космической солнечной энергии. Сообщается, что эта система достигла высоких показателей по передаче микроволновой энергии и эффективности передачи энергии.

Ранее мы писали, что созданы "летающие" солнечные панели в 20 раз тоньше волоса. Исследователи запустили ультратонкие солнечные элементы в воздух с помощью небольших квадрокоптеров, продемонстрировав их эффективность и устойчивость.