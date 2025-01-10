Китай побудує великомасштабні сонячні електростанції в космосі: навіщо це потрібно

Сонячні електростанції будуть поміщені на геостаціонарну орбіту на висоті 36 000 км над Землею.

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Китай оголосив про амбітний план будівництва сонячних електростанцій у космосі за допомогою надважких ракет. Про це пише interestingengineering.com.

Цей проєкт порівнюють із греблею "Три ущелини" на річці Янцзи, яка є найбільшим у світі гідроенергетичним проєктом. Її річна потужність генерації електроенергії становить близько 100 млрд КВт*год.

Сонячні електростанції (СЕС) будуть поміщені на геостаціонарну орбіту на висоті 36 000 км над Землею.

Ключовою перевагою космічної сонячної енергетики є безперервна робота, яка не залежить від погоди, циклів день-ніч або сезонних коливань. Ба більше, інтенсивність сонячного світла, що досягає поверхні в космосі, набагато більша за інтенсивність сонячного світла, що досягає поверхні Землі.

Енергія, зібрана за один рік, буде еквівалентна загальній кількості нафти, яку можна видобути на Землі, заявили китайські вчені.

Розміщення масиву на геостаціонарній орбіті забезпечить його нерухомість відносно Землі, оптимізуючи вплив сонячного світла і спрощуючи завдання передачі енергії назад на Землю.

Успіх цього космічного проєкту сонячної енергетики залежить від потужної ракетної техніки. Long March-9 (CZ-9), багаторазова важка ракета-носій, матиме вантажопідйомність понад 150 т. Вона перевершить навіть найпотужніші ракети НАСА, такі як Saturn V і Space Launch System.

У листопаді 2023 року дослідники з Сіаньського університету електронної науки і технологій опублікували результати випробувань "Проєкту погоні за сонцем", першої у світі повної наземної системи перевірки космічної сонячної енергії. Повідомляється, що ця система досягла високих показників щодо передачі мікрохвильової енергії та ефективності передачі енергії.

Раніше ми писали, що створено "літаючі" сонячні панелі у 20 разів тонші за волосину. Дослідники запустили ультратонкі сонячні елементи в повітря за допомогою невеликих квадрокоптерів, продемонструвавши їхню ефективність і стійкість.